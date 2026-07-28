Obavijesti

News

Komentari 2
NELEGALNI IZNAJMLJIVAČI

Kamenjem pa šakama napao novinarsku ekipu na Viru, policija privela nekoliko ljudi

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Kamenjem pa šakama napao novinarsku ekipu na Viru, policija privela nekoliko ljudi
Foto: DNEVNIK.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz još nepoznatog razloga, najvjerojatnije stranac, počeo je bacati kamenje prema ekipi što su snimile i kamere. Ubrzo je sve preraslo u fizički obračun te su odmah reagirali policija i hitna pomoć

Tijekom snimanja priloga ekipu Dnevnika Nove TV, novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, napali su u utorak ispred jednog objekta kojeg je zapečatila inspekcija, javljaju s Dnevnika.

Iz još nepoznatog razloga, najvjerojatnije stranac, počeo je bacati kamenje prema ekipi što su snimile i kamere. Ubrzo je sve preraslo u fizički obračun te su odmah reagirali policija i hitna pomoć. 

Iz PU zadarske potvrdili su kako su reagirali u 11 sati zbog napada na novinare.

- Policija je odmah poduzela određene mjere i radnje, koje su i dalje u tijeku te se provode po Sporazumu o suradnji i dva prateća protokola za zaštitu medijskih djelatnika koji su potpisani između Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog novinarskog društva  i Sindikata novinara Hrvatske. Osobe koje se dovode u svezu s ovim događajem su pod nadzorom policije - navode iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
STRAVA NA ELBRUSU

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže
VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar
POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026