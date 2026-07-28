Kamenjem pa šakama napao novinarsku ekipu na Viru, policija privela nekoliko ljudi

Tijekom snimanja priloga ekipu Dnevnika Nove TV, novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, napali su u utorak ispred jednog objekta kojeg je zapečatila inspekcija, javljaju s Dnevnika.

Iz još nepoznatog razloga, najvjerojatnije stranac, počeo je bacati kamenje prema ekipi što su snimile i kamere. Ubrzo je sve preraslo u fizički obračun te su odmah reagirali policija i hitna pomoć.

Iz PU zadarske potvrdili su kako su reagirali u 11 sati zbog napada na novinare.

- Policija je odmah poduzela određene mjere i radnje, koje su i dalje u tijeku te se provode po Sporazumu o suradnji i dva prateća protokola za zaštitu medijskih djelatnika koji su potpisani između Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske. Osobe koje se dovode u svezu s ovim događajem su pod nadzorom policije - navode iz policije.