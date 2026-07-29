TUGA Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno

Tužnu vijest objavio je u srijedu popodne ZOO vrt iz Zagreba. Lav je usmrtio lavicu, a u Hrvatsku su stigli početkom srpnja.

"Nažalost, s vama moramo podijeliti tužnu vijest! Mladi lav Uganda napao je lavicu Tayri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba što je dio njihova prirodnog ponašanja. Mladi lavovi zvijeri su iznimne veličine i snage. Zbog toga je njihovo upoznavanje i spajanje uz našu veliku pozornost pratio niz sigurnosnih mjera. Dana 10. srpnja uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. srpnja zajedno su u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo", kažu iz ZOO vrta. Dodaju kako se par dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja.

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Pokretanje videa... VIDEO Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

"Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja. Uganda i Tayri u Zagreb su stigli radi uzgoja u sklopu Europskog uzgojnog programa. Sjeverna populacija afričkog lava kojoj pripadaju, na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste (EN). U divljini je samo 250 jedinki te populacije. Zato je nužan njihov uzgoj pod ljudskom skrbi", objavili su.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

Sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. U divljini lavova sjeverne populacije ima 250, a u zoološkim vrtovima 200.