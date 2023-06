Kanada se bori s požarima gorim nego 1991. kada je vatra progutala čak 350.000 hektara

Požari koji su se zadnjih dana razbuktali šumama kanadske istočne provincije Quebec toliko si siloviti da je dim prekrio cijelu jugoistočnu Kanadu i sjeveroistočni dio SAD-a, sve do Sjeverne Karoline. Usporedbe radi, to je kao da je u dimu cijela Europa. Zdravlje na desetke milijuna ljudi je ugroženo, škole su otkazale vanjske aktivnosti, uključujući sportske vježbe, izlete i odmore, kako bi se zaštitili učenici, a zračne luke su obustavile letove. U New Yorku je neviđeno loša kvaliteta zraka, čak dva puta gora nego u New Delhiju. Slično stanje bilo je i u Torontu tijekom većeg dijela srijede.

Više od 120.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a premijer Quebeca, François Legault, kaže za kanadske medije kako se do ovoga tjedna sigurno neće moći vratiti kućama. Do četvrtka se 670 vatrogasaca borilo sa 149 požara, od kojih je većina bila izvan kontrole. Inače, oružane snage i vatrogasci imaju kapacitete za gašenje 40 požara odjednom, piše CBC News.

Foto: SHANNON STAPLETON

- Nikad nismo vidjeli da gori toliko hektara. Do sada je izgorjelo 460.000 hektara zemlje što je već premašilo ukupno 350.000 hektara iz 1991. godine - rekla je ministrica šumarstva Maïté Blanchette Vézina.

Kiše ondje nema ni za lijek, a upravo bi kiša pomogla u normalizaciji kvalitete zraka. Zračna luka La Guardia obaviještena je o zaustavljanju letova u četvrtak rano ujutro za San Francisco i Newark zbog slabe vidljivosti. Stopirani su i letovi iz sjeveroistočnog i srednjoatlantskog dijela SAD-a za La Guardiju.

- Razine onečišćenja zraka koje danas vidimo ozbiljne su i neuobičajene u Kanadi i dijelovima SAD-a. Ovo su dani loše kvalitete zraka, ljudi toga trebaju biti svjesni i zaštititi se - rekla je Rebecca Saari, stručnjakinja za kvalitetu zraka i izvanredna profesorica na odjelu za građevinarstvo i inženjerstvo okoliša na Sveučilištu Waterloo, za CBC News.

Dodaje kako će ovakvi požari vjerojatno biti češći kako se klimatske promjene pojačavaju i produljuju vrući, suhi uvjeti koji su šumskim požarima potrebni za razvoj. Dim šteti plućima koliko i pušenje cigareta, pojasnili su stručnjaci sa Stanforda.