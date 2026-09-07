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NAKON PRITISKA

Kanadske carine na uvoz iz SAD-a stupaju na snagu u utorak

Piše HINA,
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Kanadske carine na uvoz iz SAD-a stupaju na snagu u utorak
Foto: Kylie Cooper
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Kanada je potvrdila da će njezine retorzivne carine na uvoz iz Sjedinjenih Država stupiti na snagu u utorak, prenosi u ponedjeljak dpa

Ovaj potez uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardiera s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Kanadsko ministarstvo financija potvrdilo je protumjere u odgovoru na upit agencije dpa.

Carine po stopi do 50 posto primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 27,6 milijardi kanadskih dolara (20 milijardi američkih dolara), uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku.

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Taj potez uslijedio je nakon prekida trgovinskih pregovora između Washingtona i Ottawe.

U kolovozu je Trumpova administracija uvela carine od 50 posto na kanadsku robu u vrijednosti oko 20 milijardi dolara, uključujući palice za hokej na ledu, namještaj, med i vino, što je potaknulo Kanadu da najavi uzvratne mjere.

Trump se okomio na Bombardier

Trump je u ponedjeljak napao kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardier, rekavši da se njegovi zrakoplovi više ne bi smjeli prodavati u Sjedinjenim Državama.

Pišući na svojoj platformi Truth Social, Trump je naveo da bi Bombardier, ako želi pristup američkim kupcima, trebao proizvoditi svoje zrakoplove u SAD-u.

Trump je i ranije prijetio carinama na uvoz kanadskih zrakoplova. Ranije ove godine kritizirao je postupanje Kanade prema američkom proizvođaču poslovnih mlažnjaka Gulfstream, konkurentu Bombardiera, tvrdeći da su kanadske vlasti odbile odobriti nekoliko modela zrakoplova te tvrtke.

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Trump je ponovio optužbe o nepravednom postupanju i pozvao Amerikance da kupuju domaće proizvode.

"KUPUJTE AMERIČKO. LETITE AMERIČKIM ZRAKOPLOVIMA. UŽIVAJTE U AMERIČKIM ŽESTOKIM PIĆIMA I PIĆIMA. PLOVITE PO AMERIČKOM JEZERU. AMERIKA NA PRVOM MJESTU!", napisao je.

Trump opetovano koristi trgovinski spor za šire napade na Kanadu, uključujući mogućnost da bi ta zemlja mogla postati 51. američka savezna država.

Na platformi Truth Social objavio je i kartu Sjeverne Amerike koja prikazuje Kanadu prekrivenu bojama američke zastave.

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