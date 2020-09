Kandidat za predsjednika SDP-a: Nastojat ću pomiriti frakcije, revanšizam nećemo dopustiti'

U središnjici Stranke Marin Percan govorio o svom izbornom programu, naglasivši kako će nastojati pomiriti sve frakcije u SDP-u i poručio da neće dopustiti bilo kakav revanšizam zbog drugačijeg mišljenja

<p><strong>Marin Percan</strong>, koji je član pulskog Gradskog odbora SDP-a, reagirao je na izjavu svog protukandidata za čelno mjesto SDP-a, <strong>Peđe Grbina.</strong></p><p>"Nijedan građanin u državi ne smije se osjećati manje vrijednim zato što je izrazio svoje drugačije političko stajalište ili nekoga potapšao po ramenu ili pržio podršku u kandidaturi. Ne smije osjećati strah da će se prema njemu provoditi bilo kakve mjere i radnje ili da će biti nekakav revanšizam, to je iza nas i to nećemo dopustiti”, kazao je Percan referirajući se na nedavnu izjavu Grbina da bi oni koji su podržali <strong>Davora Bernardića</strong>, trebali razmisliti o ostanku u stranci.</p><p>Percan kaže da su neki ljudi zbog toga što su izrazili drugačije razmišljanje, dobili poruke kako bi moglo biti određenih negativnih konotacija.</p><p>„To moramo prekinuti”, istaknuo je na konferenciji za novinare u Središnjici stranke u Zagrebu i poručio članovima SDP- a da se ne boje i jako dobro razmisle.</p><h2>'Ne pripadam nijednom klanu, to je moja prednost'</h2><p>Percan je također izrazio nadu da će se nakon unutrastranačkih izbora završiti s frakcijama u SDP-u.</p><p>„Moja prednost je što ne pripadam nijednom klanu, nemam tim iza sebe i smatram da sam dovoljno kvalitetan da mogu pomiriti različite animozitete koji vladaju među ljudima”, kazao je.</p><p>U svom izbornom programu Percan je poručio da se SDP nikada neće prestati boriti protiv bilo kakvih oblika bilo kakve diskriminacije, da će braniti temeljna ljudska prava i slobode, braniti pravo na različitost ali i različitost političkog razmišljanja.</p><p>Ističe da će se SDP uvijek boriti za one koji trebaju pomoć, za ljude koji žive od svojeg rada, za dostojanstven život, za unapređenje školstva, za kvalitetnije zdravstvo, pravedne poticaje u poljoprivredi, zelene tehnologije.</p><p>Percan je najavio i da će predložiti ograničavanje saborskih mandata najviše na dva puta, a nakon toga ako stranačka županijska organizacija odluči kako je riječ o kvalitetnom čovjeku, da ga se stavi za člana Predsjedništva stranke ili Glavnog odbora, i tek tada bi on mogao biti kandidat i treći, četvrti i peti put.</p><p>Za borbu protiv korupcije kazao je da je najvažnija transparentnost odnosno dopustiti oporbi da na svim razinama bude u tijelima u kojima se odlučuje, posebice kod javnih nabava.</p>