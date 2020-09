'Grgić treba odstupiti iz SDP-a, sad mu nije mjesto u Saboru...'

<p>Obnašatelj dužnosti predsjednika SDP-a<strong> Zlatko Komadina</strong> izjavio je u ponedjeljak da<strong> Vinko Grgić</strong>, jedan od osumnjičenih u aferi Janaf, sam mora povući moralni potez u odnosu na SDP i građane kojima odgovara.</p><p>- Vinko Grgić mora sam povući poteze koji moraju biti moralni u odnosu na stranku i građane. Mogu reći što se tiče stranačkog statuta, ako se podigne optužnica, tada ide suspenzija i stranačke stegovne mjere - rekao je Komadina novinarima prilikom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.</p><p>Na pitanje očekuje li od Grgića da se ispiše iz SDP-a, Komadina je odgovorio da će to - ako to on ne učini, učiniti stranka.</p><p>U vezi s Grgićevom budućnosti u Saboru Komadina je rekao:</p><p>- Saborska budućnost je tu valjda jasna, postoji mirovanje mandata ili ostavka u Saboru, teško je prejudicirati što će biti. U ovoj fazi jednostavno mu nije mjesto u Saboru.</p><h2>'Grgić je rekao da ne zna o čemu se radi'</h2><p>Na pitanje je li razgovarao s Grgićem, Komadina je odgovorio da su se čuli prije par dana te da mu Grgić rekao kako "nema saznanja o čemu se radi".</p><p>Kratko je komentirao novinarske navode da je predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> nedavno izjavio da je bio na ručku s jednim od okrivljenika, predsjednikom Uprave Janafa<strong> Draganom Kovačevićem</strong>.</p><p>- Ne znam ni da je bio na ručku, ni što je bilo na meniju - rekao je Komadina.</p><p>Milanovićeve kritike na akciju uhićenja te ima li išta sporno u tome da predsjednik Republike komentira rad policije, Komadina nije komentirao, nego se osvrnuo na "neodgovorno ponašanje" dužnosnika institucija iz kojih u pravilu cure informacije na sve strane.</p><p>- Svatko treba raditi svoj posao i biti odgovoran spram građana Hrvatske - dodao je.</p><h2>'Predsjednik ne treba komentirati rad policije'</h2><p>Istaknuo je kako posao predsjednika Republike nije da komentira rad policije.</p><p>- On može komentirati neke stvari, ali bolje da prepusti institucijama sustava - dodao je.</p><p>Na tvrdnje kako je ovo već druga afera iz koje cure informacije u javnost, Komadina je rekao kako to vide i građani.</p><p>- Mislim da građani sami vide da se na ovaj način proizvodi nestabilnost i nevjerica u funkcioniranje institucija sustava. Zato kažem da bi se trebali svi suzdržati od paušalnih izjava bez znanja, dokaza i komentiranja onoga za što nismo nadležni - istaknuo je.</p><p>Na pitanje o postavljanju crvene zvijezde petokrake na neboder u Rijeci, Komadina je rekao kako duboko vjeruje da je većina hrvatskih građana antifašističkog uvjerenja.</p><p>- Ja duboko vjerujem da je većina hrvatskih građana antifašista i da razumiju umjetničke slobode, 41. godina je bila pozitivna, 91. je bila negativna. To je valjda umjetnik i htio poručiti - zaključio je Komadina.</p>