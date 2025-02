Kanonizacija Stepinca ipak ima veze s njegovom biografijom

Ovoga travnja katolici će dobiti novoga sveca. Vjerojatno jednog od najneuobičajenijih. Njegovo ime je Carlo Acutis, rođen 1991., a preminuo od posljedica leukemije 2006. Pokopan je u tenisicama, jeans hlačama i gornjem dijelu trenirke u crkvi u Assisiju.

Taj 15-godišnji Talijan zaslužio je mjesto pokraj Ante, Duje, Klare, Lucije i ostalih svetaca i svetica prvenstveno zbog vještina korištenja interneta. Konkretno, izradom mrežnih stranica za svoju župu i školu, a zatim i stranicom na kojoj je popisivao sva “euharistijska čuda” i nadnaravne pojave koje su se širom svijeta događale kroz povijest, a koje je Crkva službeno odobrila. Upravo zbog svega navedenog Acutis je dobio i nadimak “Božji influencer”. Četrnaest godina nakon smrti proglašen je blaženim, a devetnaest godina kasnije bit će proglašen svetim. U međuvremenu su, u skladu s pravilima beatifikacije i kanonizacije, tijela i institucije Svete Stolice provjerile i prihvatile dva čuda (ozdravljenja) koja se pripisuju ovome mladiću.

I tako, dok katolici širom svijeta s ushićenjem dočekuju prvog sveca milenijalca, katolici u Hrvatskoj i dalje čekaju da u isti status bude uzdignut Alojzije Stepinac. Zagrebački nadbiskup i kardinal preminuo je prije točno 65 godina, 10. veljače 1960. Od njegove smrti do danas na mjestu poglavara Katoličke crkve izmijenilo se šest papa, uključujući i trenutačnog Franju. Stepinac je blaženim proglašen 1998., a 2014. je prihvaćeno i drugo čudo ozdravljenja koje se dovodi u vezu s pokojnim kardinalom, čime su ispunjeni svi uvjeti da ovaj bude proglašen svetim. Iste godine “vjerodostojan izvor” iz Vatikana objavio je i točan datum kanonizacije - 28. svibanj 2014., da bi se zatim ispravio i potvrdio da će Stepinac ipak biti proglašen svetim u listopadu 2014.

Od tada je prošlo više od deset godina, a hrvatski katolici i dalje čekaju. S obzirom na to da je provedena sva potrebna procedura, konačna odluka o proglašenju ovisi isključivo o Kristovu namjesniku na zemlji, onome čiji se autoritet ne preispituje, dakle Svetom Ocu. Zašto on to godinama ne čini, zna samo on. Pritom treba naglasiti da za razliku od 1970-ih i 1980-ih, kad se na kanonizaciju moglo gledati kao možebitan problem u više nego dobrim odnosima Svete Stolice i komunističke Jugoslavije, već 35 godina takav pritisak ne postoji. Baš naprotiv.

Iako to papa Franjo nikad javno nije rekao, sve upućuje na to da odlaganje kanonizacije ipak ima veze sa Stepinčevom biografijom. Preciznije, s njegovim djelovanjem u periodu postojanja fašističke i nacističke marionetske tvorevine Nezavisne Države Hrvatske. Bio je to period u kojemu su ustaše, hrvatski nacionalisti, rasisti, ali i gorljivi katolici provodili genocid nad vlastitim građanima (Srbima, Židovima i Romima), odnosno činili sve u suprotnosti s porukama i idejama koje se mogu pročitati u katolicima najsvetijoj knjizi. Podršku su, nažalost, prečesto imali i od samih svećenika, kako onih na župničkoj, tako i onih na biskupskoj razini. S obzirom na kontroverze oko Stepinčeva odnosa prema ustaškom režimu i NDH, oko onoga što je javno govorio i onoga što je propustio reći, papa Franjo se odlučio dodatno konzultirati.

U tu svrhu učinio je i presedan. Mišljenje je potražio od mješovite komisije osnovane upravo za tu priliku od predstavnika Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, uz nekoliko povjesničara s obje strane. Godinu dana oni su se sastajali, analizirali arhivske dokumente, argumentirali svoje stavove, a onda se razišli bez da su im se stajališta za milimetar približila. Naposljetku su, u ljeto 2017., s rezultatima upoznali i samoga Papu. Osam godina kasnije odluke i dalje nema.

Prema svemu sudeći, štovatelji lika i djela “zagovornika hrvatskog naroda”, mučenika i komunističkog uznika Alojzija Stepinca još će neko vrijeme morati pričekati. Ako je suditi po glasinama, odluku o kanonizaciji od ovoga pape neće ni dočekati. Možda zato ne preostaje drugo nego se početi moliti “zaštitniku interneta” i “cyber svecu”, kako su vjernici već nazvali tinejdžera Carla Acutisa. Jer čijem se utjecaju više nadati nego onom sveca koji nosi titulu “Božjeg influencera”.