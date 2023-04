Kao da je zima: Orkanska bura stvara kaos, ceste su odsječene, snijeg će pasti u Lici i Slavoniji

Vrijeme kao da je zima, a ne travanj. Hrvatsku je zahvatilo najavljeno zahlađenje i orkanski vjetar koji je zatvorio promet za sva vozila na nekim dionicama cesta pod Velebitom na Paškom i Dubrovačkom mostu. Na snazi su zabrane prometa za pojedine skupine vozila. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije.

U utorak će i dalje biti vjetrovito te u većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz više oblaka moguće su slabe oborine, malo kiše na krajnjem jugu i istoku zemlje, a u Lici snijeg, kojeg u prvom dijelu dana može biti i na istoku. Najsunčanije će biti na sjevernom Jadranu.

Foto: meteo.hr

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a duž obale jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, uglavnom podno Velebita. Za Jadran i riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm zbog jake olujne bure koja će puhati i do 180 kilometara na sat, što označava da je vrijeme izuzetno opasno.

Foto: meteo.hr

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navodi Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: meteo.hr

Vjetar će do kraja dana malo oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu od 3 do 9, a najviša dnevna od 2 do 8 na kopnu te od 8 do 14 °C duž obale.

Orkanski vjetar stvara probleme u prometu

Zbog vjetra, za sve skupine vozila zatvoreni su:

Samo za osobna vozila otvoreni su:

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, DC1 Vaganac-Ondić, DC218 između mjesta i GP Ličko Petrovo Selo te zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, DC99 između čvora (A7) i mjesta Križišće (DC501) te LC58107 Kraljevica (DC8)-čvor Križišće(A7) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), navodi HAK.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Foto: meteoalarm.org

Prognoza do petka

Na kopnu promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća od četvrtka. Na Jadranu djelomice i pretežno sunčano, a uz više oblaka malo kiše moguće je u srijedu na krajnjem jugu. Na kopnu će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar postupno slabjeti. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim udarima slabjeti i u četvrtak okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u blagom porastu, no na kopnu je moguć jutarnji mraz.

Foto: meteo.hr

