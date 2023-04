Meteoalarm na snazi za cijelu zemlju: 'Vrijeme je vrlo opasno zbog jakog vjetra. Ne putujte'

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje vjetrovito i u većini krajeva osjetno hladnije vrijeme uz jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar ponegdje i s olujnim udarima u unutrašnjosti, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na Jadranu će biti barem djelomice sunčano, u Dalmaciji ponegdje uz povećanu naoblaku. Na kopnu će biti umjereno i pretežno oblačno, ponajprije na istoku uz mogućnost za malo kiše, a u gorju i snijega.

Najviša dnevna temperatura između 5 i 10 na kopnu te od 12 na sjevernom Jadranu do 19 Celzijevih stupnjeva na krajnjem jugu.

Meteoalarm je na snazi za cijelu Hrvatsku i to zbog opasnosti od jakog vjetra. Crveno upozorenje na snazi je za skoro cijelu Dalmaciju i Istru. Kako navode iz DHMZ-a, najjači udari vjetra na području Rijeke i Istre bit će između 110 i 180 km/h.

Foto: dhmz.hr

- Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - upozoravaju.

Slično upozorenje je na snazi i za dijelove Dalmacije.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navode.

Vrijeme sutra

Sutra će u većini krajeva biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima te i dalje vjetrovito. Uz više oblaka mjestimice može biti kiše, uglavnom na krajnjem jugu te na istoku zemlje gdje je još u prvom dijelu dana moguć i snijeg.

Najviše sunčana vremena očekuje se na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a jaka i olujna bura duž obale, mjestimice s orkanskim udarima, češćim i vjerojatnijim podno Velebita.

Tijekom večeri će vjetar u većini krajeva slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 2 do 7 na kopnu te od 7 do 12 °C duž obale.

Foto: dhmz.hr

Što se upozorenja tiče, i sutra će na snazi biti meteoalarm za cijelu Hrvatsku. Crveni meteoalarm na snazi je za riječku regiju, također zbog vjetra.

