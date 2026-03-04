Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, priopćio je HAK
KAOS NA A3 Sudar više auta! Jedan preletio u suprotan smjer
Više automobila sudjelovalo je u prometnoj nesreći na A3, kod skretanja za Spačvu. Iz vukovarsko-srijemske policije potvrdili su nam sudar, no još je nepoznato ima li ozlijeđenih i o kojim je ozljedama riječ.
- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h - priopćio je HAK na svojim stranicama.
