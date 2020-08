Kaos na granici

Tko je odgovoran za neviđenu migrantsku krizu na hrvatskoj granici? Općinske vlasti? Županijske? Entitetske? Državne? A rješenja za problem - nema nigdje na vidiku!

<p>Zna se tko je hijerarhijski odgovoran za upravljanje migrantskom krizom i kojim smjerom se to sve trebalo odvijati još od 2018. Međutim, nije. Migrantska kriza je globalni problem koji se, evo, trenutačno locirao u Bosni i Hercegovini, koja je već imala mnoge probleme, ali to već svi znaju, govori nam novinarka <strong>Anela Dizdarević</strong> iz Velike Kladuše.</p><p>“Mislim da su svi čekali da netko drugi krene rješavati taj problem, a za to vrijeme problem je rastao i evo kamo nas je doveo. Ne mislim da bi se to sve moglo lako riješiti jer nije riječ o šačici migranata i izbjeglica nego o tisućama”, nastavlja ona.</p><p>Prema procjenama lokalnih vlasti, samo u općini Velika Kladuša, koja graniči s Hrvatskom, nalazi se oko 3000 migranata i svi su izvan bilo kakvih kampova za smještaj ljudi. Pa čak i ilegalnih. Ogromna većina tih tisuća ljudskih duša spava po šumama i napuštenim kućama, često ih se može vidjeti čak i na autobusnim postajama. Danima i tjednima već traju mirni prosvjedi protiv priljeva migranata, a razne razine vlasti Bosne i Hercegovine pokušavaju brigu o svim tim ljudima prebaciti na druge. Govori se kako policija Republike Srpske nakrca autobuse migrantima i samo ih iskrca na granici entiteta, kad svi ti ljudi postaju briga Federacije Bosne i Hercegovine, koja se praktički ni ne brine za njih.</p><p>Sead Karajić, mještanin Velike Kladuše, revoltirano nam odgovara na pitanje zašto je prosvjedovao: “Pa kako neću prosvjedovati?! U kuću mojih roditelja tri puta su provalili. Na kraju sam morao naći osobu koja će ondje živjeti i paziti na kuću. U pola noći njih dvadesetak ide cestom, galame, viču, nerijetko se i potuku. Odjeću i obuću kradu, čupaju nam sve što mogu iz vrtova. Morao sam prosvjedovati baš zato što znam da se gotovo nitko neće pomaknuti”.</p><p>“Moja obitelj nije bježala iz Bosne i Hercegovine tijekom rata, pa možda i zbog toga nemam previše naklonosti prema tim izbjeglicama. Ali vjerujte mi, barem 70% njih nisu izbjeglice. Oni su došli u nadi da će uspjeti doći do Europe”, nastavlja nam on.</p><p>“Da se razumijemo, kad je bio onaj prvi val izbjeglica, ja sam i pomagao tim nesretnim ljudima, ali sad se to sve promijenilo. Kad sam vidio koliko je bilo provala, e tu mi je bilo previše. Dosta je bilo. Nekog reda mora biti. Pa i Europska unija ima izbjegličke kampove, ali ne mogu se tako slobodno kretati. Kod nas idu kad hoće, kuda hoće, nitko ih ne kontrolira i nitko ne pazi na njih”, kazao je Karajić.</p><p>Stručnjak za sigurnost i geopolitiku, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, u razgovoru za 24sata upozorio je da bi se bilo kakva sigurnosna ugroza lako mogla preliti i na Hrvatsku.</p><p><strong>Više pročitajte u novom Expressu!</strong></p>