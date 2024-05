Kaos na krčkom aerodromu: Parking s 15 poskupio na 360 €! Košta više od samog putovanja

Putnike koji ovih dana stižu u Zračnu luku Rijeka na Krku iznenadilo je to što će ih zbog drastičnog poskupljenja parkinga na području aerodroma autobusi, koji ih prevoze na daljnje destinacije, dočekati na rampi kraj ulaza u parking, nekoliko stotinjaka metara udaljenoj od ulaza u aerodrom.

Tako je nekolicina turista ovaj vikend zatečena kako po dolasku na otok, izloženi jakom suncu, vuku kofere od zračne luke do ulazne rampe, gdje su ih dočekali autobusi kojima je nova cijena parkinga preskupa. Dolazak autobusa u ZL za preuzimanje putnika lani je stajao 15 eura, a ove godine čak 360 eura. Usporedbe radi, cijena transfera putnika autobusom od ZL-a do Rijeke stoji oko 300 eura, a u nju su uključeni autobus, vozač, gorivo, davanja i ostali troškovi. Po tome ispada da je ulazak na parkiralište Zračne luke Rijeka znatno skuplji od samog prijevoza. Cijena je viša od one u Ljubljani, Veneciji i okolnim zračnim lukama.

Zbog svega su se pobunili predstavnici Obrtničke komore PGŽ-a, Udruge hrvatskih putničkih agencija i TZ-a Kvarner. Traže ukidanje novih cijena i vraćanje prošlogodišnjih cijena zato što su i sami cijene usluge prijevoza putnika za ovu godinu formirali na temelju lanjskog cjenika, koji je bio na snazi do prošlog mjeseca.

- Ovaj cjenik, koji značajno povećava troškove za naše lokalne gospodarstvenike, ne uzima u obzir stvarne ekonomske uvjete u kojima oni posluju. Ističemo potrebu za transparentnim i pravovremenim donošenjem cjenika - ističe predsjednik komore Emil Priskić.

Prema riječima predsjednika Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislava Faina, novi cjenik parkiranja za prijevoznike u Zračnoj luci Rijeka posljedica je potpunog nerazumijevanja turističkog sektora od uprave Zračne luke. Cjenik je donesen preko noći, a cijena je paprena, ističe Faina.

Krk: Zrakoplov Eurowingsa nosi reklamu Kvarnera | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ovakvo povećanje je neprihvatljivo za turističke agencije koje su svoje aranžmane po starom cjeniku prodale još lani. Donošenje takvih promjena samo deset dana prije dolaska prvog leta je neprofesionalno i nedopustivo. Pozivam na brzu reakciju resornog ministarstva i svih institucija kako bi se riješio problem - dodaje Faina.

Ipak, pritisak je urodio plodom pa je Zračna luka Rijeka za neke spustila cijene.

- Slijedom konzultacija sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Cjenik parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora stavlja se van snage. Direktor donosi Odluku o primjeni prošlogodišnjeg Cjenika za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora Zračne luke Rijeka - objavili su iz Uprave aerodroma.