Staničić osudio cijene parkinga u riječkoj zračnoj luci: 'To može dovesti do otkazivanja putnika'

U Hrvatskoj je u prva četiri mjeseca ostvaren turistički rast od 8 posto u dolascima i 6 posto u noćenjima, a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić optimističan je za nastavak predsezone. U središnjem Dnevniku HTV-a komentirao kako je za nadati se da ćemo imati jednu odličnu turističku godinu.

- Na današnji dan u Hrvatskoj se odmara preko 250.000 gostiju. Ono što treba posebno apostrofirati je da nas očekuje sličan trend i u nastavku svibnja. Zatim doći će i lipanj, kad ćemo imati još intenzivniji promet, i za očekivati je da će srpanj i kolovoz, dakle sama špica sezone, biti na razini najviše moguće popunjenosti. I kada tome pridodamo još odlične najave za posezonu, onda je zaista za nadati se da ćemo imati jednu odličnu turističku godinu - rekao je Staničić na HTV-u dodajući kako treba dati svoj maksimum da naše goste koji dođu u Hrvatsku, ugostimo na najviše mogućoj razini.

Osudio je potez zračne luke Rijeka u kojem su odlučili drastično povećati cijene parkirnih usluga te rekao kako su turoperatori s kojima je razgovarao ostali zatečeni.

- To može dovesti do posljedice da se otkazuju sjedala na zračnim linijama, odnosno kompanijama, a time i sami letovi što nije dobro za Hrvatsku. Apeliram isto tako da u sljedećem razdoblju još više snage i energije usmjerimo upravo u pozicioniranje Hrvatske kao aviodestinacije, s obzirom na to da nam je avio promet bitan upravo za pred i post sezonu - naglasio je Staničić.

Na pitanje koliko smo napravili korak unaprijed u pogledu nekog održivog turizma, Staničić je podsjetio kako je Vlada donijela zakon o turizmu koji je počeo vrijediti 1. siječnja ove godine i kako se upravo u ovim trenucima izrađuju i provedbeni akti tog zakona.





- Mislim da će u jednoj sinergiji i ministarstva i turističkog sektora, prije svega sustava turističkih zajednica zajedno sa samim destinacijama, u sljedećem razdoblju biti zanimljivo pratiti realizaciju i zakona i svih planova upravljanja destinacijama koje imaju za cilj zapravo pozicionirati hrvatske destinacije kao održive destinacije - rekao je Staničić dodajući kako misli da smo na pravom putu i kako je to dokazano i od strane struke na globalnoj razini.