Kaos na norijadi u Dubrovniku: Dvojica maturanata uhićena

Dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole uhićena su tijekom dana nakon incidenata koji su se dogodili za vrijeme maturalne povorke, doznaje Dubrovački dnevnik. Prema dostupnim informacijama, jedan od mladića priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako se neslužbeno navodi, policijskom službeniku u više je navrata pokazivao srednji prst, te mu se približavajuću unosio u lice. Drugi maturant uhićen je zbog bacanja bengalke na policajca koji se u tom trenutku nalazio na službenom motociklu i osiguravao sigurnost povorke. Upravo je policija bila zadužena za nadzor i zaštitu sudionika slavlja.

Mladić se, prema neslužbenim informacijama, nalazi u policijskim prostorijama gdje se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.

Iz Policijske uprave ponovno su uputili apel maturantima da kraj školske godine obilježe na primjeren i dostojanstven način te bez incidenata koji mogu ugroziti sigurnost sudionika.