Kaos na obilaznici u Zagrebu: Sudar, radovi i ogromne gužve

Velke gužve stvaraju se u petak ujutro na zagrebačkoj obilaznici. Tijekom jutra kilometarska kolona bila je od čvora Zagreb zapad prema motelu Plitvice gdje traju radovi.

Kako javljaju iz HAK-a prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca, a trenutno se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Na zagrebačkoj obilaznici u zoni čvora Zagreb zapad iz smjera Bregane i Maclja u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom prema Jankomirskom mostu, a iz smjera čvora Lučko u smjeru grada osiguran je vozni trak kao spoj na Jankomirski most, zbog čega se stvaraju gužve.

A u subotu se očekuje i veći priljev turista prema autocestama.

Zbog pojačanog prometa i radova zastoji su i kolone povremeno na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad, dionicama Jadranske magistrale (DC8) između čvora Rupa i graničnog prijelaza Pasjak te na prilazima Splitu i Dubrovniku.

- Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km - kažu iz HAK-a.

Zbog radova zatvorene su i ceste: DC1 u Vrlici, DC30 Ulica Stjepana Radića u Petrinji od raskrižja s Ulicom Otona Kučere do raskrižja s Ulicom Gromova, DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković i preko Starog mosta u Sisku, DC41 u Križevcima u Ulici Petra Zrinskog, DC44 u Buzetu, DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari, DC77 Žminj-Vodnjan između mjesta Svetvinčenat i Frlini, DC305 u Čabru, DC525 Pleternica-naselje Bilice, DC678 u Belom Manastiru, ŽC3007 kod mosta Igrišće (urušavanje mosta). Obilazak je: Ulica Dugi Konec-Ulica Stubička Slatina-Mihanovićeva ulica-Gajeva ulica-Ulica Dugi Konec, ŽC6162 u Gornjoj Podstrani.

- U subotu, 29. lipnja od 10:00 do 18:00 sati i nedjelju 30. lipnja od 7:30 do 18:00 sati zbog održavanja utrke „30. nagrada Stubičkih Toplica“ za sav promet bit će zatvorena Sljemenska cesta od naselja Pila kod Stubičkih Toplica do Hunjke (ŽC2219). Obilazak: Stubičke Toplice-Zagreb-Sljeme-Hunjka i obratno - objavio je HAK.