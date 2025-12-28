Obavijesti

Kaos nakon nesreće u Sl. Brodu: Sudarili su se autima, htjeli sve riješiti bez policije pa se potukli

Piše Franjo Lepan,
U prometnoj nesreći kod Slavonskog Broda nije bilo ozlijeđenih

U petak oko 23.20 sati, u Slavonskom Brodu, na prilaznom kolniku Naselja Andrije Hebrang, dogodila se prometna nesreća, nakon koje je došlo do nesuglasica između sudionika. Utvrđeno je da je 22-godišnjak upravljao osobnim automobilom i pretjecao s desne strane osobni automobil koji se kretao ispred, a kojim je upravljao 19-godišnjak, te je došlo do udara jednog automobila u drugi.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Nastavlja se daljnji rad policijskih službenika te analiziranje u vezi nastanka prometne nesreće, nakon koje slijedi podnošenje odgovarajućih pismena, dodaju iz PU brodsko-posavske.

Policijski službenici su o prometnoj nesreći obavješteni naknadno, budući da su se sudionici prometne nesreće pokušali prethodno dogovoriti oko naknade štete, no pritom je došlo do nesuglasica između istih, kojom prilikom je 22-godišnjak udario 19-godišnjaka.

Policijski službenici su 19-godišnjaka uputili na pružanje liječničke pomoći, dok protiv 22-godišnjaka podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

