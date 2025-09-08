Kaos u Londonu: Podzemna željeznica u štrajku zbog plaća

Rad londonske mreže podzemne željeznice u ponedjeljak je obustavljen zbog početka štrajka njenih radnika radi povećanja plaća i poboljšanja uvjeta rada, što je uzrokovalo značajan poremećaj u kretanju stanovnika i turista u britanskoj prijestolnici.

Gotovo nijedan vlak londonske podzemne željeznice ne bi trebao voziti od ponedjeljka do četvrtka. Ni Docklands Light Railway, pruga koja povezuje financijska središta Canary Wharf i City of London, neće voziti u utorak i četvrtak.

Londonci se u ponedjeljak ujutro žale na duža putovanja kako bi stigli na posao. Mnogi su se odlučili na putovanje biciklom, dok su drugi išli zaobilaznim putevima.

"Činjenica da bi ovo moglo potrajati cijeli tjedan za mene je noćna mora... vjerojatno mi je trebalo dvostruko više vremena da stignem na posao jutros", rekla je pravna savjetnica Laura Sutton (46) u blizini stanice London Bridge.

Sindikat željezničara, mornara i prijevoznika (RMT) kaže da se spore oko plaće, sprečavanja iscrpljenosti poslom, rasporeda smjena i smanjenja radnog tjedna.

„Ne traže bogatstvo, već su umor i ekstremni raspored ozbiljni problemi koji utječu na zdravlje i dobrobit naših članova“, rekao je glavni tajnik RMT-a Eddie Dempsey.

Transport for London (TfL), koji upravlja mrežom javnog prijevoza u britanskoj prijestolnici, rekao je da će sindikat prihvatiti isključivo onakav dogovor koji dovodi do smanjenja radnog tjedna, tijekom kojeg bi zaposlenici radili 35 sati. Izjavili su da naporno rade na rješavanju ovog spora i nude zaposlenicima povećanje plaće od 3,4%.

Neke željezničke usluge u glavnom gradu radit će i tijekom štrajka.

Linija Elizabeth, koja prometuje do zračne luke Heathrow, i Overground željeznička mreža prometuju, uz manje poremećaje.

Osim vjerojatnih poremećaja za putnike i turiste, zbog štrajkova je britanska rock grupa Coldplay ovog tjedna promijenila datume svojih dvaju koncerata na stadionu Wembley, dok je američki pjevač Post Malone također odgodio svoja dva koncerta u Londonu za kasnije ovog mjeseca.