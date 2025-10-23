Obavijesti

STANJE NA CESTAMA

Kaos u prometu: Nesreća na A1, vozilo u kvaru na A6, na A4 kod Zagreba kolona četiri kilometra

Foto: HAK

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar

HAK javlja u četvrtak ujutro da je došlo do prometne nesreće na autocesti A1 nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Vozače mole za oprez.

Vozilo je u kvaru na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. 

Kolone su i zastoji na:

autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba (kolona je oko 1 km)
autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba (kolona je oko 4 km)
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, na prilazima Splitu i Dubrovniku
državnoj cesti DC1 između Krnjaka i Tušilovića.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u Gorskom kotaru. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog radova zatvoreni su:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

