Kaos vlada u Srbiji: 'Situacija u zdravstvu je katastrofalna, a mediji su pod kontrolom Vučića'

Situacija u susjednoj državi se naglo zaoštrava nakon najave predsjednika Vučića o vraćanju policijskog sata. Razgovarali smo s lokalcima o stanju u Srbiji

<p>Zašto je izgorio fitilj? Ljudima je preko glave zatvaranja i maltretiranja, govori nam Beograđanin <strong>Nikola Vilotijević</strong>, jedan od sudionika velikog prosvjeda koji je u utorak navečer zapalio glavni grad Srbije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest Petra Đurića</strong></p><p>Gledali smo udarce, vatru i dim u Beogradu nakon što je <strong>Aleksandar Vučić</strong> najavio ponovno uvođenje policijskog sata u Srbiji. Građanima je došlo do grla i izašli su na ulice. Nastao je kaos.</p><h2>"Katastrofalno stanje"</h2><p>Prekipjelo im je. Mjesecima ih se uvjeravalo da se situacija s korona virusom popravlja, održani su i izbori, a onda je uslijedio represivni šamar.</p><p>- Već smo bili u izvanrednom stanju, a onda je naglo sve prekinuto da bi se održali izbori. Tri tjedna ranije ukinute su sve mjere, u medijima je objavljeno da je korona praktički prošla, proglašena je pobjeda nad Covidom, ukinute su sve mjere, održana je utakmica s preko 20 tisuća ljudi... Na izborni dan su stotine tisuća ljudi bili jedni uz druge - priča nam Vilotijević.</p><p>Nezadovoljan je vođenjem države i naglašava kako institucije ne rade ono što bi trebale raditi, a mediji svojski pomažu poliranju predsjednikovog imidža u javnosti. </p><p>- Televizija je i dalje medij broj jedan u Srbiji. Osim par televizijskih kuća, sve ostale su pod kontrolom Aleksandra Vučića i države. Oni igraju ključnu ulogu u formiranju javnog mišljenja, a izvan Beograda i većih gradova, gotovo stopostotna je gledanost režimskih postaja. Narodu se servira jedna priča o situaciji u zemlji koja očigledno uopće nije točna. Istraživačke kuće demantiraju podatke iz tih medija koji traže razloge da zamažu narodu oči - govori nam Nikola. </p><p>Kaže kako je trenutno stanje u zdravstvu katastrofalno. </p><p>- Kapaciteti stalnih bolnica su popunjeni sto posto, svakodnevno se otvaraju privremene Covid bolnice za smještaj onih s lakšom kliničkom slikom. Nama je od početka pandemije predstavljeno da je država omogućila medicinsku opremu, ali izgleda da nije tako. Ukinuta je opcija plaćanja testiranja, a oni koji dolaze s određenim sipmtomima u Covid ambulante, dobivaju odgovor da se vrate kućama i jave nakon nekoliko dana ako im se situacija pogorša. Pričaju ljudi da su s temperaturama, bez osjeta okusa i mirisa, vraćani kućama po nekoliko puta - kazuje nam Vilotijević. </p><h2>Čemu onda zatvaranje? </h2><p>- Protiv sam policijskog sata, i kao epidemiolog uopće ne znam čemu on služi - rekao nam je doktor <strong>Radmilo Petrović</strong> iz Beograda koji je bio jedan od glavnih aktera borbe protiv velikih boginja 1972. godine u Jugoslaviji. Jedno je, kaže, zabraniti okupljanje u restoranima i kafićima, pogotovo noćnim klubovima, u zatvorenom, a nešto drugo zabraniti boravak vani. </p><p>- Ne razumijem zašto netko noću ne može hodati ulicom, kakva je to epidemiološka mjera, pita se iskusni epidemiolog. Zato su, dodaje, ljudi i bijesni.</p><p>U međuvremenu, Vučić je u obraćanju medijima u srijedu za prosvjede optužio “desne ekstremiste” i odustao od uvođenja policijskog sata. Usput je za navodne napade protiv sebe i Srbije okrivio hrvatske medije i političare, konkretno Davora Ivu Stiera i Jadranku Kosor.</p><h2>Informacije na kapaljku</h2><p>Nikola Vilotijević dodaje da se policija u nekim slučajevima nije ponašala adekvatno prema prosvjednicima. </p><p>- Ono što mi je zapelo za oko, osim policijskih udaraca po mirnim prosvjednicima i novinarima, jest da je na ulice izašao velik postotak ljudi koji nemaju veze sa strankama. Jest, bilo je desničara, ali veliki broj ljudi zapravo je izašao iz revolta, jer ne mogu više podnijeti maltretiranja - ispričao nam je Vilotijević i dodao da je čuo da se na novi prosvjed organizira dolazak ljudi izvan Beograda. </p><p>U Nišu smo razgovarali s obitelji koja je zbog teške epidemiološke situacije u tom gradu jako zabrinuta. Kažu da informacije o oboljelima i umrlima dobivaju na kapaljku, odnosno da se informirati mogu samo preko neovisnih novinarskih portala. </p><p>- Službeno nam se ništa ne govori nego se skriva, i ljudi su zato u još većem strahu i panici. Od prijatelja koji rade u gradskoj bolnici čujemo da ni o čemu tamo ne smiju pričati, da im svega nedostaje pa tako i liječnika. Bojimo se, sjedimo u kući, ulice su puste, kafići ispražnjeni, vlada neka grozna, apokaliptična atmosfera, kažu Nišani. <br/> </p>