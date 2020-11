Kaos u Varaždinu: Stožer morao seliti pacijente na respiratore

Sve se dogodilo u najgorem mogućem trenutku, jer je u Varaždinskoj županiji trenutno hospitalizirano 185 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom, a njih 15 je na respiratoru

<p>Koliko je situacija s korona virusom u Varaždinu teška, svjedoči nesvakidašnji prilog u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/izvanredna-situacija-u-varazdinskoj-bolnici---628956.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a>. Gost im je trebao biti ravnatelj varaždinske Opće bolnice, no reporter Nove TV ga je uzalud čekao, jer je ravnatelj zajedno sa cijelim Stožerom morao rješavati hitan problem pacijenata na respiratoru.</p><p>Naime, bolnica je tijekom dana odlučila otvoriti još jedno krilo za intenzivnu njegu onih najtežih bolesnika na respiratoru i preseliti barem dio njih. </p><p>No, tijekom dana došlo je do problema s kisikom na tom odjelu i sve se dodatno zakompliciralo. Šest osoba koje su na respiratoru trebalo je preseliti na nove respiratore koji su stigli u bolnicu. Međutim, sve je zakomplicirao ovaj novi moment pa se cijeli Stožer morao uključiti u hitno rješavanje ovog problema, skupa s ravnateljem. </p><p>Sve se dogodilo u najgorem mogućem trenutku, jer je u Varaždinskoj županiji trenutno hospitalizirano 185 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom, a njih 15 je na respiratoru. Znamo da je varaždinska bolnica prijašnjih dana i tjedana vapila za novim respiratorima koje su u međuvremenu dobili, trenutno ih imaju dovoljno, no čini se kako to nisu jedini problemi bolnice u najkritičnijoj županiji u Hrvatskoj.</p>