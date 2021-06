Točno u podne u KBC-u Sestre milosrdnice počeo je sastanak Stručnog vijeća bolnice, čija je tema moguća ostavka v.d. ravnatelja prof.dr. Zorana Vatavuka. Kako neslužbeno doznajemo, u bolnici se spominje velika vjerojatnost da prof.dr. Vatavuk doista objavi da daje ostavku, no to se za sada bazira na pričama i pretpostavkama, sve dok v.d. Ravnatelja to i osobno ne izgovori na sjednici Stručnog vijeća.

Indikativno je i da je za 14 sati prof.dr. Vatavuk sazvao konferenciju za novinare, vezano za situaciju u bolnici koja se duže vrijeme prati, stoji u pozivu. Također piše kako bolnica moli zainteresirane medije da ih podrže u nastojanju da pravilno informiraju javnost o situaciji u KBC-u Sestre milosrdnice, kako bi pacijenti bili mirni i zadovoljni.

U ovom trenutku nije poznato što je razlog za moguću ostavku prof.dr. Vatavuka, tim više što je on na poziciji ravnatelja privremeno. Za mjesec dana Upravo vijeće bolnice odabrat će novog ravnatelja među onima koji su se prijavili na natječaj, pa je prof.dr. Vatavuk ionako trebao odstupiti. Prošli tjedan je u ovoj bolnici bilo vrlo turbulentno, jer je donedavna predstojnice Zavoda za radiologiju prof.dr. Dijana Zadravec od v.d.-a ravnatelja dobila opomenu pred otkaz, a potom je ona, u svom izlaganju pred Nacionalnim vijećem za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije satima svjedočila o navodnom kriminalu i korupciji u bolnici, prozivala kolege i Vatavuka optužila da se uspoređuje s Hitlerom te da veliča nacističke simbole.