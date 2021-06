Ja sam od prvog dana stvaranja Republike Hrvatske sve do smrti predsjednika Tuđmana u politici i pratim politiku i moram priznati da sam mislio da se od odlaska Stipe Mesića nećemo suočiti s obnašateljem dužnosti predsjednika Republike koji će do te mjere redikulizirati političku scenu. Nažalost, izgleda da ta procjena nije bila dobra, da je bila pogrešna i da smo u predsjedniku koji je, kada je bio kandidat govorio da će se zalagati protiv svake bahatosti, omalovažavanja na političkoj sceni došli do predsjednika koji to radi na dnevnoj bazi. Nama u HDZ-u zbog toga je žao jer ni po čemu ne želimo derogirati ustavnu poziciju i ulogu predsjednika u političkom životu ponajprije zbog toga što duboko cijenimo ulogu koju je predsjednik Tuđman imao pri stvaranju države i nismo očekivali da ćemo 2021. morati komentirati i govoriti o izričaju predsjednika koji bitno derogira sve demokratske norme i standarde demokratske Hrvatske - rekao je Mario Kapulica, javlja N1.

Komentirao je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da premijer Andrej Plenković ima lažnu dijagnozu.

- O dijagnozama koje uspostavlja Milanović ne bih htio puno govoriti, jer sam taj poriv da predsjednik uspostavlja dijagnoze i govori svoj pravorijek je van svake pameti. I kakve veze eventualne dijagnoze imaju s proslavom Dana državnosti. To ima jednake veze kao i konstatacija o nečijem skljokavanju na 35 stunjeva da nije borac. Mi imamo predsjednika koji želi biti štemer i piti viski, a ne limunadu. Ne pamtim da je itko imao predsjednika koji je imao taj silni poriv da tako vodi državu. Trebao je voditi računa o tome da više nije član SDP- a i da bi trebao raditi na tome da Hrvatska ide naprijed. Ja ni u jednoj njegovoj izjavi to ne vidim. Trebao graditi politiku koja je konzistenstna u kojoj i predsjednik sudjeluje u konsolidaciji hrvatskog političkog života - poručio je Kapulica.

Kapulica kaže kako je predsjednik grubo usmjeren prema onima koji ne dijele njegovo mišljenje.

- Nešto je potpuno različito od onog Milanovića koji se kandidirao i nastupao u prvim mjesecima i koji je rekao da neće biti ni korektivni faktor, to se negdje putem izgubilo. Pitanje je gdje i zašto. On inzistira na političkom izričaju koji želi destabilizirati parlamentarnu većinu, HDZ i vladu. Ali to neće proći jer je HDZ na prošlim izborima dobio najbolji rezultat ikad - rekao je Kapulica.

Nakon Kapulice, obratio se i Ivan Anušić.

Prvo, predsjednik je izabran od strane birača, od građana kao i premijer ili većina u saboru koja je izabrala i glasa za ovu Vladu. Predsjednik bi trebao imati uljuđeniju komunikaciju i riječnik koji bi trebao biti primjer preko kojeg bi se svi mi koji ga slušamo, ipak ponosili onime što kaže. Nije da ja njemu dociram, ali nadao sam se da će predsjednik koji mene predstavlja, predstavljati na drugačiji način i ovim putem to želim poručiti javnosti i predsjedniku - rekao je Anušić.

Anušić smatra kako se iza razgovora o lokaciji održavanja obljetnice Oluje krije neka dublja agenda.

- Prvo, mislim da je tema potpuno deplasirana i deplasirano je s tom temom komunicirati preko medija dva mejseca prije proslave. Mislim da je to tema gdje predsjednik i premijer moraju sjesti bez kamera i dogovoriti. Ako postoji politička volja može se proslava održati i u drugom gradu, ali proslava Dana pobjede se održava u Kninu, kao i što se dan sjećanaj održava u Vukovaru, ne treba mijenjati i nema potrebe. Ja bih radije htio vidjeti predsjednika da se počnemo baviti ozbiljnijim problemima. Idemo probati riješiti 1800 Hrvata i Hrvatica koje još uvijek ne možemo pronaći. Mislim da bi tu njegov angažman bio puno plodonosniji - rekao je Anušić.

Osvnuo se i na izjave predsjednika Milanovića.

- Nisu bili dostojanstveni pod ministrom Predragom Fredom Matićem. Tada su drugačiji bili odnosi, drugačija komunikacija. Poruke braniteljima od ministra su bile drugačije. Sjećam se određenih poruka koje je Matić slao - rekao je Anušić.

Očekivala se i izjava premijera Plenkovića, ali on nije izašao pred novinare. Umjesto njega izjavu je dao ministar Tomo Medved.

- Nastavlja se taj trend potpuno neprihvatljive retorike i nečega čemu, po meni, u javnom prostoru jednostavno nema mjesta. Potpuno je nejasno i teško je shvatiti zašto se otvara ovo pitanje dva mjeseca prije obilježavanja VRO-a Oluja. Još nismo počeli pripreme za ovogodišnje obilježavanje - rekao je Medved.