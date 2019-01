Dječaku ozlijeđen mozak: 'To kad je grunulo, bilo je strašno'

Kad je vani s djecom, budu ili u našem ili u susjedovu dvorištu i znam s kim se igra. Ja sam u utorak bila kod kuće, a on u dvorištu sa sestrom i susjedom. I samo se odjednom čulo ‘bum’.

To nam je potreseno rekla majka 11-godišnjaka koji se u srijedu u Letovaniću ozlijedio igrajući se karabitom. Mališan se nakon operacije oporavlja u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Krhotine posude u kojoj je bio eksploziv napravile su prijelom lubanje na mnogo komadića, a oni su se svi zabili u čeoni dio mozga, zbog čega je mozak teško stradao. U njemu smo našli brojne metalne krhotine plave boje. Ukonili smo ih, kao i sitne komadiće rasprsnute kosti – rekao nam je dr. Miroslav Gjurašin, neurokirurg koji je u srijedu navečer puna tri sata operirao dječaka.

Pucajući karabitom, posuda u kojoj je karabit bio se rasprsnula i dijelovi metala su dječaka pogodili u glavu.

- Kad sam ga vidjela, pretrnula sam. U srijedu je bio miran, priseban. U četvrtak je plakao cijeli dan - govori mama susprežući suze. Pred njihovom kućom u četvrtak je bio parkiran policijski auto. Majka kaže da su tamo bili kako bi napravili premetačinu kuće i pronašli karabit.

- Ali karabit nije ilegalan, pa može se kupiti u trgovini. Ma to je sve prokleti internet, tamo su to vidjeli i zato su se time igrali - kaže tužna majka i tiho dodaje da se samo nada da će sve biti u redu.

Dječak ima još dvije sestre i brata. Roditelji su rastavljeni, a sva djeca žive s majkom.

Kobnog dana djeca su se igrala iza štale u dvorištu obiteljke kuće. Iako su se već mnogo puta igrali karabitom, o čemu majka dječaka nije znala, ovoga su puta odlučili povećati količine sastojaka.

- Uzeli su onu veliku posudu za mast, od 30 litara, i veći komad karabita. To kad je grunulo... Ruke su mu se dosta ozlijedile, kao i glava. Moj mali je bio dalje i on je zato sad dobro - kaže djed dječaka s kojim se ozlijeđeni mališan u srijedu igrao.

Njegov se unuk redovito igra s dječakom koji sad leži u Klaićevoj. Zato ga je policija u srijedu navečer ispitivala o nemilom događaju. Djed kaže da je klince poznanik iz obližnje Male Gorice “navukao” na pucanje karabitom.

Kako neslužbeno doznajemo, brat mališana koji ima 19 godina dugo je bio u policiji na ispitivanju, jer je on navodno nabavio karabit.

- Ne znam iz čega su pucali, i ne smeta mi to inače, ali mi je smetalo kad se to radilo navečer, i to često pod našim prozorom. Dođem umorna s posla u pola jedanaest, a kad legnem, ne mogu zaspati od bubnjanja - priča nam susjeda. No shvativši da je dječak koji joj je bacao petarde sad u bolnici, u trenu se snuždila.

- On je samo dijete, jako mi je žao - rekla je utučeno susjeda.

Operacija je bila kompleksna i dugo je trajala jer su liječnici morali detaljno sanirati mozak, odnosno rekonstruirati moždanu ovojnicu. Kad je dječak došao u bolnicu, kaže dr. Gjurašin, na čelu mu je zjapila golema, široka rana, a dodatni problem je bio što je mozak došao u kontakt sa svime što je bilo vani – metalima, zemljom, kamenčićima... Iako je kirurški to sve uklonjeno, dječak je sad na jakim antibioticima, pri svijesti je, ali liječnici ga moraju detaljno pratiti sljedeća tri dana kako se ne bi pojavila upala ili druge teške komplikacije.

- Ovakve ozljede mi u neurokirurgiji zovemo ‘ratne’. Kod eksplozija postoji dvostruki problem. Najprije ide jaki udarni val, a onda se raspršuje mnogo sitnih krhotina koje se zabijaju gdje stignu – kaže dr. Gjurašin.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Dr. Gjurašin kaže kako su u bolnici taman pomislili da će ovi blagdani proći prilično mirno, za razliku od prošlogodišnjih, kad su plastični kirurzi imali pune ruke posla zbog ozljeda šaka i prstiju nakon eksplozija pirotehnike. Nitko u Klaićevoj nije ni pomišljao da će ove blagdane obilježiti tako strašna ozljeda djeteta te da će neurokirurgija morati intervenirati. Eksplozija je u ovom slučaju kod djeteta zahvatila mozak i glavu, a najčešće zahvaća šakice, rekao nam je neurokirurg dr. Miroslav Gjurašin.

- Stradaju prsti, djeca zbog petardi ostaju invalidi. I taman kad smo mislili da će ovi blagdani proći mirnije, desilo se to - kaže dr. Gjurašin Dječak je stabilno, pri svijesti, i s njime se može normalno razgovarati, a obitelj ga posjećuje svaki dan.

Dječak se probudio, razumije situaciju oko sebe i razgovara

Dječaku je mozak oštećen u čeonom dijelu koji je zadužen za razmišljanje i ponašanje pa će se tek vidjeti u budućnosti hoće li ozljeda imati posljedice u tom kontekstu i kakve će one biti.

Ipak, sreća je što nije zahvaćen dio za pokretanje ruku i nogu, kaže dr. Gjurašin. Dodao je i da mozak zauvijek ostaje oštećen na tom dijelu, ali da djeca u pravilu dobro podnose ovakve ozljede te se nada da će i oporavak biti uspješan.

Dječak se razbudio i zasad je dobrog stanja. Razgovara i razumije što se zbiva oko njega. Na jedinici je intenzivnog liječenja gdje će mu promatrati stanje još najmanje dva do tri dana. Doktor naglašava da je uvijek dio odgovornosti na roditelju, ali da ona nije apsolutna.

- Dječja znatiželja je nevjerojatna. Roditelji ih moraju nadzirati i brinuti svakog trena o njima. Ipak, nema jednog pravog rješenja, jer ma koliko se roditelji trudili, djeca će pronaći neku rupu - kaže doktor.