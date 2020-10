Karačić: 'Ovo je jedna kritična i uznemiravajuća situacija...'

<p>Predsjednica UNESCO-va odjela za prava pacijenata <strong>Jasna Karačić</strong> otkrila je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gosca-dnevnika-nova-tv-predsjednica-unesco-odjela-za-prava-pacijenata-jasna-karacic---624909.html" target="_blank">Novu TV </a>javljaju li im se već pacijenti i jesu li preplašeni obustavom isporuke lijekova.</p><p>- Ovo je jedna kritična i uznemiravajuća situacija. Pacijenti se javljaju zabrinuti za ono što ih čeka. Pacijenti su u strahu hoće li imati potrebnu zdravstvenu zaštitu u bolnicama ili će morati nositi sa sobom lijekove - kaže.</p><p>Komentirajući tko je kriv za ovu situaciju i tako velik dug kaže da je ovo problem koji se ignorira godinama i da se sve prepustilo slučaju te da i dalje nema modela upravljanja u hitnim situacijama, kao što je ova.</p><p>- Prava su vrlo jasna. Uz obavezno postoji i dopunsko zdravstveno osiguranje i naravno da za to treba dobiti potpunu zdravstvenu zaštitu. Je li taj model održiv? To je pitanje koje treba realizirati. Ako zdravstvena zaštita nije omogućena onda pacijenti mogu tužiti državu preko Suda za ljudska prava - napomenula je i dodala kako druge zemlje, odnosno, kako kaže, pametne države ulažu u zdravstvo. </p><p>- Pametne države znaju preusmjeriti novac i znaju što je prioritet, a to je javno zdravstvo. Ne kupuju se automobili, primjerice, već se preusmjeri u ono što je prioritet - napomenula je.</p><p>Udruga će poslati svoje prijedloge Vladi. </p><p>- Alarmantne su obustave lijekova, treba poduzeti hitne mjere, mi ćemo poslati prijedloge za unaprjeđenje po hitnom postupku - izjavila je Karačić. </p>