'Prekinuli smo opskrbu za 33 bolnice, to je jedina mogućnost'

Poručio je kako su došli do točke kada je upitno hoće li uopće dobiti plaće te da se radi o profesionalnoj odluči jer imaju preko 750 zaposlenih o kojima moraju brinuti

<p>Preko 80 posto bolnica danas nažalost ne može dobiti lijekove, prekinuli smo opskrbu za 33 bolnice u Hrvatskoj, bili smo prisiljeni, rekao je predsjednik Uprave Oktal Pharme, jedne od 4 nacionalne veledrogerije,<strong> Ivan Klobučar</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a566224/Prekinuli-smo-opskrbu-za-33-bolnice-ovo-je-jedina-opcija-katastrofalna.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Imamo 500 milijuna dospjelih dugovanja samo u bolnicama. Dodatni problem je da je u zadnja 2 mjeseca novih 700 milijuna duga ljekarni prema veledrogerijama. Došli smo do točke kada postaje neizdrživo - rekao je.</p><p>Klobučar je rekao kako su imali niz sastanaka već nekoliko godina, no da se ne miču s mrtve točke. </p><p>- Novi dugovi s nama nemaju nikakve veze. Naš premijer je rekao da se dugovi moraju platiti. Ovo je za nas katastrofalna odluka, ali jedina moguća, mi živimo od prodaje lijekova - dodao.</p><p>Poručio je kako su došli do točke kada je upitno hoće li uopće dobiti plaće te da se radi o profesionalnoj odluči jer imaju preko 750 zaposlenih. Oktal Pharma radi u pet država i prije svega, objašnjava, moraju brinuti za radnike i opstanak firme.</p><p>- Ovdje treba upucati novac i riješiti dug, ovo nije pregovaračka taktika, ni sami nećemo moći dobivati lijekove. Trebamo rješavati svoje dugove, to je i premijer jučer izjavio - poručio je predsjednik Uprave Oktal Pharme.</p><h2>Dubrovačkoj bolnici obustavljena isporuka</h2><p>Ravnatelj dubrovačke bolnice <strong>Marijo Bekić </strong>rekao nam je kako im je <a href="https://www.24sata.hr/news/ravnatelj-dubrovacke-bolnice-otkrio-koliko-duguju-za-lijekove-mozemo-izdrzati-10-ili-15-dana-723148" target="_blank">obustavljena isporuka materijala.</a> </p><p>- Opća bolnica je usmeno obaviještena nakon propalog sastanka s predstavnicima veledrogerija o sljedećem: Od četiri glavne veledrogerije, njih tri su javile da se trenutno obustavlja isporuka potrošnog materijala, odnosno lijekova, dok se ne podmiri dug stariji od 365 dana - kaže nam Bekić.</p><p>- Jedna veledrogerija je također rekla da je potrebno plaćanje unaprijed u omjeru dva naprama jedan. To znači da ako uzimamo jednu tabletu, moramo platiti dvije. Razlikuje se i knjiženje jer je naša starost potraživanja u bolnici do otprilike 450 dana, a prema njihovim evidencijama je starija. Vjerojatni razlog su kamate ili različit način knjiženja - dodaje ravnatelj.</p>