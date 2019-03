Karadžić je kod nje jeo baklave: "Znao je da je ratni zločinac"

Ne osuđujem nikad nikoga, ali budaletine kao što je on moraju odgovarati. S obzirom na sve što je učinio, ovu je kaznu zaslužio i to je najmanje što je mogao dobiti, rekla je slastičarka Izeta Bajramović, koja Radovana Karadžića poznaje otkako je bio dječak.

Izeta ima u Sarajevu u Ulici Sutjeska slastičarnicu u kojoj je ratni zločinac nekoć jeo po četiri baklave na dan. Imao je 14 godina i bio je, kaže Izeta, sramežljiv. Zvao ju je “moja hadžinica”. Vidjela ga je zadnji put u ožujku 1992. godine. Izeta tvrdi da ju je tad zvao da dođe živjeti kod njega u Pale, kako bi bila na sigurnom. Ona je odbila. Inače, Pale, mjesto u koje ju je Karadžić zvao, tijekom rata u Bosni i Hercegovini bile su ratna prijestolnica Republike Srpske. Nalaze se 17 kilometara istočno od Sarajeva. Izeta je, kaže, cijeli rat provela u Sarajevu i izgubila tri brata. Otkrila je i da je zločinac onda kad ju je zvao u Pale bio okružen s nekoliko nepoznatih muškaraca te ga je ona pitala tko su ti ljudi.

- ‘Ma, pusti to, hadžinice. Imam ti sad tjelohranitelje. Ajde, pođi sa mnom.’ Eto, tako je govorio. Meni je to bilo vrlo neobično. Mislila sam, što će njemu odjednom tjelohranitelji. A onda sam, naravno, shvatila da je on na određenom položaju s kojeg može izdavati naredbe i da to nije više onaj moj dobri dječak koji je dolazio na baklavu - tužno će Izeta. Dodala je i da mu je zadnja rečenica koju joj je uputio bila: “Ništa ne brini, ti ćeš uvijek znati gdje sam”. Međutim, Izeta kaže da nije imala pojma gdje je dok je bio u bijegu niti ju je to zanimalo.

- Rat je već bio gotov, a on mi je poručio preko zajedničkih prijatelja kako zna da će odgovarati za ono što je učinio i da se samo boji da mu ne ubiju djecu - rekla je Izeta.

- Valjda je očekivao da ga shvatim ili da mi ga bude žao, ali nije mi bilo - dodala je žena. Tvrdi da je Radovan uvijek bio pohlepan za novcima, ali i da ih je rado posuđivao kome god je trebalo.

- Tko god ga je pitao da mu treba za lijek ili bilo što drugo, on je uvijek vadio novčanice. Volio je svoje susjede muslimane, a i oni su njemu najviše pomogli. Znate, svi su ovdje bili muslimani. Obućar je bio musliman, brico... Svi smo se družili i on s nama. Nitko nikad nije gledao što je tko po vjeri ili nacionalnosti. Radovan nikad nije pokazivao da u sebi krije i tu mračnu stranu. Ne razumijem kako je mogao tako nauditi ljudima koji su mu najviše u životu pomogli - govori žena koja slastičarnicu ima već 50 godina. Kaže da je Karadžić na drugoj godini medicine upoznao sadašnju suprugu Ljilju, čiju obitelj Izeta također poznaje oduvijek jer su živjeli u Sutjesci. Nakon svadbe Radovan se doselio u Sutjesku k Ljiljani te je tako postao i Izetin susjed. Doživotni zatvor za Karadžića joj je, kaže, potpuno primjerena kazna.

- Gledala sam presudu u srijedu i piljila u njegovo lice da vidim hoće li pokazati i najmanji znak da mu je žao. Ma kakvi. To se nije dogodilo. On je voštana figura. Mogla sam si to i misliti. Takvi se ljudi nikad ne kaju. Da je on čovjek koji je sposoban pokajati se, onda ono sve što je učinio ne bi nikad napravio. Sretna sam što su ga osudili - iskreno će Izeta.

Dobio doživotnu kaznu

Nakon što je dobio doživotnu zatvorsku kaznu za zločine počinjene u BiH, Radovan Karadžić se oglasio preko svojega odvjetnika. Ratni zločinac ni jednom riječju ne žali za žrtvama njegove vojske u BiH.

- Srpski narod i ja zajedno s njim smo svejedno pobijedili - poručio je. Uvjeren je kako je u Srebrenici više od 8000 ljudi ubijeno 1995. godine spletom okolnosti.

- Republika Srpska je stvorena, a srpski narod slobodan u vlastitoj državi. Najveće žrtve su podnijele majke, čiji su sinovi dali život za slobodu srpskog naroda - rekao je zločinac Karadžić.

* Hadžinica je u bosanskom društvu naziv za ženu koja ima određeni ugled