Karamarko ipak nema snage uzdrmati Plenkovićevu vlast...

Tomislav Karamarko nema niti snage niti podrške unutar HDZ-a da bi mogao izazvati bilo kakav ozbiljniji poremećaj svojim povratkom.

Generalni je to zaključak niza sugovornika iz stranke nakon što je njihov bivši šef Karamarko u razgovoru za 24sata rekao da nalazi motiv za povratak u politiku zbog svega što se događa u stranci i zbog nezadovoljstva ljudi koji ga zovu.

Ipak, iako ne vjeruju u Karamarkovu snagu, HDZ-ovci su svjesni da on još ima određeni utjecaj i može iz sjene stvarati probleme. Čak i ako se odluči vratiti, bilo kroz aktivniju ulogu u HDZ-u ili unutarstranačkim spletkama štetiti Andreju Plenkoviću, uvjereni su da će to i dalje raditi onako kako mu najviše odgovara - iz sjene.

- Pa svako njegovo javno pojavljivanje samo jača poziciju Andreja Plenkovića - kaže nam sugovornik iz HDZ-a koji nije jedan od obožavatelja Plenkovićeve politike, ali je svjestan da Karamarko nije nikakva alternativa. Drugi sugovornik, blizak Plenkoviću, kaže nam da je Karamarko irelevantan faktor te da se s njim i ne planira baviti.

- Preuzeli smo stranku na 20 posto rejtinga i svi su pričali o kolapsu. Pobijedili smo na parlamentarnim i lokalnim izbore, održavamo većinu u vrlo zahtjevnim okolnostima, zemlja se ekonomski oporavlja... O nezadovoljstvu pričaju oni koji nisu ostvarili svoje ambicije. Jasno je da ima i takvih, ali ni oni zajedno s Karamarkom nisu nikakva snaga koja bi mogla ugroziti vodstvo - kaže nam taj sugovornik.

Odnosi u HDZ-u su složeni i isprepleteni. Primjerice, Milijan Brkić, glavni tajnik stranke, nekad je bio glavni Karamarkov suradnik. On je i vođa trenutačno najjače desne struje u HDZ-u koja se ne libi kritizirati i Plenkovićeve poteze. Međutim, Brkić je rušio polako i uporno Karamarka nakon što su se saznale njegove veze s Mađarima i Rusima te uopće nije podržavao njegovo paralelno vođenje stranke s uskom ekipom savjetnika. Brkić neće ni u kojem slučaju podržati Karamarka, pa makar se i ne slagao u svemu s Plenkovićem. Od njih dvojice uvijek će izabrati aktualnog šefa.

Bez Brkića je eventualna Karamarkova ambicija o desnom udaru i preuzimanju stranke osuđena na propast. Najava povratka je kod jednog sugovornika izazvala podsmijeh.

- Karamarko je pokazao svoju nedosljednost, neznanje, politički diletantizam i nema šanse za povratak. Odlaskom je završio svoju političku karijeru - rekao je jedan od njih.

Napominje da Karamarko nikad ne bi ni postao predsjednik HDZ-a da na svojoj strani nije imao Brkića.

Tomo kovao pakt s HNS-om

- On više nema frontmena u HDZ-u koji ga je vodio i stvorio kritičnu masu za njegov povratak. Od Karamarkova povratka nema nikakvog straha u HDZ-u - tvrdi taj sugovornik.

Navodi i da bi Tomislava Karamarka, bude li nanosio štetu stranci, mogla zadesiti sudbina njegovih prethodnika Ive Sanadera i Jadranke Kosor, koje su izbacili iz stranke.

- Karamarko je perfidan i lukav. Ne vjerujem da će ići tim putem - kaže.

U razgovoru neki vrlo upućeni HDZ-ovci otkrivaju i još neke zanimljive detalje oko koalicije HDZ-a s HNS-om koja je najviše osporavana u desnom krilu. Upućeni izvor iz stranke kaže da je koalicija HDZ-a, HNS-a i manjina izazovna, ali otkriva da je taj koncept definiran prije Plenkovića.

Ljutit jer im je Karamarko lagao

- Ta koalicija je dogovarana kad se Tomislav Karamarko želio riješiti Tihomira Oreškovića i Mosta na proljeće 2016. godine. To što ona nije realizirana, zbog situacije u HDZ-u, to je drugi par rukava - prepričava.

Prvi put je to da netko javno svjedoči da se s HNS-om pregovaralo i u vrijeme Tomislava Karamarka.

U HDZ-u Karamarku zamjeraju i što je lagao kad je rekao da njegova obitelj nema nikakve poslovne veze s MOL-om, srušio je vladu HDZ-a jer se nije htio maknuti i lagao je kad je rekao da ima novu većinu. No iako većina HDZ-ovaca ne želi da ih se imenuje oko stava za Karamarka, njihov zastupnik Ivan Ćelić s tim nema problema. On je javno, na Facebooku, poručio Karamarku da mu je vrijeme prošlo.

- Neki ljudi ne mogu staviti točku na određenu životnu etapu - poručio mu je Ćelić.

Činjenica je da Karamarko ni na vrhuncu snage, s dobro organiziranom strankom, nije uspio glatko dobiti izbore. On možda i ne može napraviti veliku štetu, osim ako ne povuče na svoju stranu barem pet zastupnika i tako sruši Vladu. No u HDZ-u su uvjereni da bi to i za one koji podržavaju Karamarka bio samoubilački potez. Nakon što je Karamarko otišao, u HDZ-u su uvjereni da je čitavo vrijeme bio u ruskoj interesnoj galaksiji, što je potpuno suprotno sadašnjem, prozapadnom vodstvu.

Haso: Ne pregovara s nama

Ako Karamarko ne uspije u HDZ-u, hoće li sa svojim prijateljima Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih kroz njihovu stranku Neovisni za Hrvatsku pokušati proboj u politiku? Hasanbegović kaže da mu je to prvi glas, a uvjeren je da su u njegovoj bivšoj stranci licemjerni.

- Kad bi Karamarko uskrsnuo na čelu hadezejota, svi koji sad vire Plenkoviću ispod suknje, jeli bi Karamarku iz ruke i tvrdili da su oduvijek čekali njegov povratak - uvjeren je Hasanbegović.

Sam Karamarko je jučer za tportal rekao da je njegova izjava o povratku “više bila razmišljanje na glas”. Ponovio je da želi završiti ove godine jedan projekt, a o povratku je opet poručio: “Nikad ne reci nikad”.

Jedini spektakularni povratak u politici

Stipe Mesić je bio posljednji čelnik SFRJ, a zatim je ušao u HDZ. Nakon sukoba s Franjom Tuđmanom činilo se da mu je karijera gotova. Ali preko HNS-a i SDP-a uspio se vratiti i biti predsjednik države u dva mandata.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sin Tuđman je vrludao, ipak se skrasio u HDZ-u

Da nije slavnog oca, Miroslav Tuđman bi teško postao član HDZ-a. Nakon vrludanja s pokretima i raskola, ipak je odlučio prije pet godina učlaniti se u očevu stranku i sad je saborski zastupnik.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Povratak nakon ere Tomislava Karamarka

Iako vrijedi kao desni kadar, Milan Kujundžić, kao i Drago Prgomet, žestoko su se sukobili s Karamarkom dok je vodio stranku. Obojica su vraćeni u vrijeme Andreja Plenkovića, a to i danas izaziva dio kritika u stranačkim krugovima.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zoki u istim cipelama kao i Karamarko

SDP je nakon Zorana Milanovića preuzeo Davor Bernardić koji mu je dotad bio oporba u stranci. I sa Zokijevim povratkom se spekulira, a on, kao i Karamarko, ostavlja prostor za njih. Trenutačno predaje i vodi svoju tvrtku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čačić je uspio ostvariti tek pola svoje ambicije

Kad je Radimir Čačić izbačen iz HNS-a, očekivala se politička smrt. Ali on je uspio i uz pomoć HDZ-ovih birača postati varaždinski župan. Podržava i Plenkovićevu vladu, ali nije ispunio ambiciju da opet bude u njoj.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vodi li njegov povratak u spas ili propast HNS-a?

Ivan Vrdoljak se vratio na čelo HNS-a nakon što je dao ostavku i progurao koaliciju s HDZ-om. To je raskolilo stranku. Vrdoljaka su ponovno birali za šefa da spasi stranku, ali dio analitičara kaže da im prijeti propast.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Pred Holy je bio put od zlata, ali se ona na njemu spotakla

Kad je Mirela Holy izašla iz SDP-a, privukla je mnogo njihovih birača nezadovoljnih Milanovićem. Popularnost joj je konstantno rasla, ali kad se činilo da je na vrhuncu, izbori su donijeli otriježnjenje. Totalni neuspjeh. Holy se povukla s čela ORaH-a, a stranka se potpuno urušila.