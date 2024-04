Karamarko uzvratio Daliji Orešković: Vratite na plakate neku od cajki koje pune Arenu

7.12

Karamarko uzvratio Orešković: Vratite na plakate neku od cajki koje pune Arenu.

Tomislav Karamarko oglasio se na Facebooku, a tema je, kao i prije nekoliko dana bila Dalija Orešković.

- ONA se oglasila, zagrmila, poučila me što mi je bilo činiti u Lisinskom. ONA to zna i zbog lažnog domoljublja mi opalila čvrgu. Ponavlja neku čudnu, fatalnu rečenicu Andreja Plenkovića. Uostalom ta rečenica je moguće i u njoj potaknula “domoljublje” čije su posljedice dekontaminirane u sudskim procesima koje sam dobio. Naravno o tome će biti još riječi. Neosporno je da tada počinju njezinih pet minuta slave. Čvrsto je zauzela svoje mjesto na listu lopoča i iz te perspektive se bavi tim nečim (politikom valjda)!?

I evo, Dahlia u maniri Nade Dimić, ispod mog prozora poziva na nekakvu riječnu revoluciju i spominje pravdu. I na kraju molio bih vrijedne ljude, koji noću lijepe plakate, da mi vrate neku od cajki koje pune Arenu. Sumnjam da im Dahlia može parirati. I sve će opet biti ok - poručio je.

Dalija Orešković je prije toga osvrnula se na Facebook u vezi Tomislava Karamarka.

- "Od modernih političara očekuju se najviši standardi, transparentnosti, odgovornosti i integriteta, što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje". Nisu to moje riječi, to je poručio Andrej Plenković na Općem saboru HDZ-a u svibnju 2016., netom uoči Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Tada, s pozicije zastupnika u Europskom parlamentu, Andrej Plenković je govorio kako stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Da je Tomislav Karamarko domoljuban, kao što se lažno predstavlja, tada bi na XX. Općem saboru HDZ-a u ožujku ove godine stao za govornicu ispred okupljenih HDZ-ovaca, pa na to podsjetio Andreja Plenkovića i zagrmio, Hrvatska ne može biti talac korupcije koju njegov HDZ stvara.

Domoljubno bi bilo pozvati Andreja Plenkovića na odgovornost zbog institucionalnog rušenja i porobljavanja države. Ali za to treba imati i hrabrosti, i makar zrno znanja. Mogao me Tomislav Karamarko citirati, ne bih mu zamjerila. Nebrojeno puta sam ponovila da je situacija potencijalnog sukoba interesa, praktički ništa u odnosu na sav kriminal oko Andreja Plenkovića. Njegov sukob interesa je realiziran i masno naplaćen od strane Borgovaca, kumova i drugih kriminalnih jataka. No, sve i da je Tomislav Karamarko imao domoljublja, hrabrosti i znanja, i da je rekao istinu koju o HDZ-u treba reći, zna se zašto mu u onoj nesretnoj dvorani nitko ne bi zapljeskao. Zato što su u pljačku, iskorištavanje i uništavanje Hrvatske svi, od prvog do zadnjeg, na ovaj ili onaj način interesno umreženi i upleteni. Zato u pogledu s onog plakata poručujem, da je rušenje institucija koje bi se protiv korupcije trebale boriti kako bi se pustili s lanca svi najpohlepniji gadovi instalirani po raznim tijelima vlasti, ravno činu veleizdaje. Svatko koga to smeta, izaći će 17.4. na izbore - napisala je.