Karamarko: 'Vargi sam davao novac i spojio ga s Mamićem'. Todorić: 'Čovjeka ne poznajem'

Varga je od mene tražio broj od Mamića jer je vidio da Mamić javno izražava nezadovoljstvo što nije otkriven počinitelj koji je na Poljudu nacrtao svastiku. Pitao sam Mamića je li zainteresiran, kaže Karamarko

<p>Nakon svjedočenja <strong>Zdravka Mamića</strong> video linkom pred sutkinju <strong>Vlastu Šimenić-Kovač</strong> u Osijeku došao je svjedok <strong>Tomislav Karamarko.</strong></p><p>"Poznajem <strong>Blaža Curića i Franju Vargu.</strong> Blaža znam dugo, iz policije. U stranci je bio vozač jednog stranačkog dužnosnika. Vargu znam od 2016. godine i sa njime su me kasnije upoznala dva prijatelja. Rekli su da su sa njime u Facebook komunikaciji i da im je on rekao da ima dokaze da je HDZ pokraden na tim izborima. Kako sam ja tada još bio političar, bio sam zainteresiran za tu temu. Početkom 2017. sam dobio pismo od njega i onda smo se upoznali. Htio sam doći do nekog suvislog obrazloženja kako su nam pokradeni mandati pa sam zato stupio u kontakt sa njime. Čuo sam za njega da je radio u MUP-u i da je vrstan informatičar. Rekao je da je radio u odjelu za informatiku. Na žalost on mi nije dostavio nikakve materijale, te dokumente o krađi glasova koji sam želio dobiti. Nije mi dostavljao nikakve materijale ni presnimke.</p><p>Franjo Varga nikada nije tražio nikakav novac od mene, ali je nekoliko puta isticao da je u nezavidnoj materijalnoj poziciji, da ima malo dijete, da treba ići kod liječnika, pa sam mu u par navrata dao određene novčane iznose. Jednom je tražio da mu nabavim informatičku opremu; dao sam mu laptop i mobitel" kazao je Karamarko u svom svjedočenju vezano za poznanstvo sa optuženim Franjom Vargom.</p><p>Uskok je Karamarka upozorio da je 18. prosinca 2018. dao u Uskoku iskaz kako je Varga od njega više puta tražio financijsku pomoć, ali nije dostavljao nikakve dokumente koji bi dokazali krađu glasova. Umjesto toga sms porukom dostavio mu je presnimke ekrana komunikacije <strong>Vlade Galića, Ivana Anušića</strong> i nekih osoba iz trgovačkog društva Apis.</p><p>- Dozvoljavam mogućnost da sam to tada izjavio ali se toga više ne sjećam - dodao je Karamarko.</p><p>- Varga je od mene tražio broj od <strong>Zdravka Mamića</strong> jer je vidio da Mamić javno izražava nezadovoljstvo što nije otkriven počinitelj koji je na Poljudu nacrtao svastiku. Pitao sam Mamića da li je zainteresiran da o tome nešto sazna. Mamić je rekao da je pa sam ih povezao razmijenivši brojeve telefona. Nakon toga sam se povremeno čuo sa Vargom ali ništa konkretno - rekao je Karamarko i to je bilo sve od njegovog svjedočenja. Obrana optuženih nije imala dodatnih pitanja za njega.</p><p>Nakon njega saslušan je <strong>Ivica Todorić.</strong></p><p>"Ne poznajem ni Blaža Curića ni Franju Vargu" rekao je odmah na početku Todorić.</p><p>Tužitelj je svjedoku pokazao dokumentaciju iz sudskog spisa koju je Todorić svojevremeno predao svojim odvjetnicima i pitao ga da li mu je to poznato.</p><p>- Tu sam dokumentaciju dobio u periodu od lipnja do rujna 2017. godine. Dobivao sam ju u papirnatom obliku u više navrata. Svašta je tu bilo, dugo je kod mene bilo, povlačilo se. Većinu toga sam dobio od stanovitog Ivice iz Zagreba kojega baš ne poznajem. To je bilo u vrijeme kada je <strong>Andrej Plenković</strong> sa svojom grupom neprijateljski preuzeo moju kompaniju i bio sam u takvim okolnostima da sam na sve načine pokušao saznati što se radi. Puno prijatelja mi je slalo pisma, dokumente, netko me je spojio sa tim Ivicom, ne znam mu ni prezime. Jednom sam se sa njime našao u Zagrebu. Došao je sam. To je čovjek svojih 60-70 godina, mršav. Nisam puno sa njime razgovarao jer sam mislio da mi to nešto podvaljuju Plenković i <strong>Martina Dalić</strong> jer su oni mene htjeli uhapsiti. Bio sam jako sumnjičav, bojao sam se tko iza toga stoji. Od njega sam dobio neke papire i vidio sam da u njima piše i nešto što bi moglo biti istina. Nisam se htio više sa njime sretati jer sam mislio da je sve to podvala. Kada sam vidio sve što imam od njega, nisam više htio održavati komunikaciju sa njime. Sve sam te papire spremio u torbu i zanemario. 6 mjeseci kasnije se dogodila Hotmail afera. Ja sam tada već bio u Londonu. Sve sam te papire poslao svojim odvjetnicima i zamolio ih da to predaju u DORH. Par mjeseci se ništa nije događalo i odjednom je sve to objavljeno u medijima. Za par dana u novinama sam pročitao da je šef SOA-e izjavio da je sve to ispitano, da ta dokumentacija nije istinita i da sam ja to sve falsificirao. Dobio sam nadimak falsifikatora i za to sam optužen. Kasnije, kada je Mamić izašao u javnost sa nekim mailovima, nastala je sva ta afera, postala je javna pa sam i ja to počeo tada pratiti" iskazao je na sudu Ivica Todorić rekavši i kako je nakon svega o tome pisao i na svom blogu gdje je i objavio određenu dokumentaciju. Todorić je rekao kako i osobno zainteresiran saznati da li je ta dokumentacija istinita ili ne.</p><p>Uskok je odustao od saslušanja svjedoka <strong>Dalibora Anića </strong>koji je bio na popisu ali su predložili čitanje i pregledavanje dokumentacija iz spisa vezanih za dokazivanje vlasništva nad mobitelom koji je nosio ime Dalić, a registriran je na ime Franje Varga. Uskok također traži i čitanje presuda sa sudova u Splitu 2013. godine i Slavonskom Brodu 2020. godine gdje je Varga pravomoćno osuđen za krivotvorenja isprava, a to su lažna izvješća o bolovanju koje je izradio i predao svom poslodavcu.</p><p>Na sljedećem suđenju započet će obrana Franje Varge i Blaža Curića.</p>