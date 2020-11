Zdravko Mamić: 'Varga je kukao da mu prijeti deložacija, a ja human, dao sam mu 50.000 €'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Franji Vargi i Blažu Curiću, optuženima za tzv. Aferu sms i to saslušanjem Zdravka Mamića koji je svjedočio video linkom iz Kantonalnog suda u Mostaru.

<p>Na raspravu nije došao <strong>Franjo Varga</strong> koji je nedolazak opravdao preglednom u bolnici u Osijeku. <strong>Zdravko Mamić </strong>je već dao svoj iskaz u istrazi ali ga je tužitelj Uskoka ponovo pitao o okolnostima upoznavanja i suradnje sa Vargom.</p><p>- Vargu sam upoznao prije nekoliko godina za vrijeme mog suđenja u Osijeku. Prijatelj <strong>Tomislav Karamarko</strong> dao mi je Vargin broj i rekao je da bi bilo dobro da se sa njime čujem jer ima neke podatke koji bi me interesirali, vezano za moj sudski postupak. Navodno je Varga želio mene upoznati. Nazvao sam Vargu, dogovorili smo susret i vidjeli smo se ispred Hotela Osijek nakon jednog mog suđenja. Mislim da mi Karamarko nije rekao čime se Varga bavi. On mi je donio neke papire koje sam pogledao. Nisu izazvali oduševljenje kod mene, zahvalio sam mu se, ali on je rekao da to što vidim nije ništa naspram onoga što on još ima, te da ima i drugo što bi meni koristilo.</p><p>U tim papirima je bilo vidljivo da su vođeni razni postupci iza kulisa za gospodarski kriminal kao i razne zloupotrebe u mom postupku. Kako sam tada bio opsjednut time da dođem do istine jer sam znao da je postupak protiv mene politički montiran, bio sam zainteresiran vidjeti sve što ima. Sakupljao sam te papire od njega u nekoliko narednih kontakata. Davao mi ih je ili osobno ili slao preko Brune Hotke i sms porukama. Svu tu dokumentaciju predao sam svom odvjetniku Miljeviću i tražio da to preda državnom odvjetniku. Tada mi je to u BiH dostavljao Hotka. I Varga je jednom bio kod mene u BiH, nakon što se vraćao sa obitelji sa ljetovanja koje sam mu ja platio. Fizički sam ga vidio ukupno tri puta - govorio je Zdravko Mamić sjedeći mirno u klupi svjedoka u Mostarskom sudu.</p><h2>'Nisam nikada posumnjao u to što mi je dostavljao'</h2><p>Mamić je istaknuo kako nije znao odakle Vargi svi ti papiri. Nije ga previše ispitivao jer mu je djelovao dosta uvjerljivo.</p><p> - Nisam nikada posumnjao u to što mi je dostavljao. Neke stvari koje je on tada znao u međuvremenu su postale javne, kao afera Agrokor. I danas mislim da je sve to što mi je dao istina. Ne mogu dokazati da je Cvitan, koji je organizirao sastanak u odvjetništvu sa više ljudi koji su uključeni u moj postupak, svima rekao da sada imaju Mamića i tražio da dobijem 5 ili više godina - dodao je Mamić koji kaže i kako dobivene materijale nije dostavio na Županijski sud u Osijek nego ih je, dva dana prije izricanja presude na sudu, objavio javnosti.</p><p> - Tada sam saznao da ću biti presuđen i to me je iznenadilo jer sam mislio da neću biti osuđen, nego oslobođen. Dobio sam dojavu od mog prijatelja <strong>Željka Širića</strong> da su u kafiću preko puta osječkog suda suci Jukić i Krušlin dogovorili moju presudu. To vam je, ovako, jedna zanimljiva cveba, da vas razveselim jer vidim da vam je ovo suđenje dosta sterilno - rekao je u svom stilu Mamić i nastavio..</p><p> - Obzirom da Jelinić nije ništa poduzeo nakon što je vidio svu tu dokumentaciju odlučio sam sjesti u auto i otići u BiH. Ono što sam predstavio na presici je samo jedan dio koji mi je Varga dao. Sve što sam dobivao od Varge ja sam već znao, koristio sam više izvora pa zato nisam išao za time da provjeravam vjerodostojnost te dokumentacije. Dostavljao mi je dokumentaciju i nakon što sam ja otišao u BiH. Varga mi je spominjao da nadzire komunikaciju sudaca Vrhovnog suda, i vidio sam to iz dokumentacije koju mi je dao. Jedna komunikacija bila je između Cvitana i nekih sudaca iz Vrhovnog suda i određenih ljudi koji imaju utjecaja na pravosudne institucije. Ne sjećam se više detalja. Nisam ga nikada pitao odakle to njemu - kaže Mamić.</p><h2>'Pomagao sam mu da riješi svoje životne probleme'</h2><p>Dodao je kako Varga od njega nikada nije tražio financijsku pomoć.</p><p> - Jednostavno je kukao, govorio da ima velikih problema, da ima teret na kući i da mu prijeti deložacija jer mora platiti 50 tisuća eura za kuću. Ja sam human čovjek i pomagao sam mu da riješi svoje životne probleme. Ja sam mu dao tih 50 tisuća eura u jednom navratu u cijelosti. Iz rekonstrukcije svega nakon njegovog uhićenja shvatio sam da je novac odlazio i za mnogo toga što je on tražio, informatičku opremu, uređaje, kade, sprave za teretanu, za to sam saznao i iz medija. Kupio sam mu i auto. I danas mu pomažem - dodao je Mamić.</p><p>Upitan da li i danas ima tu dokumentaciju koju je dobivao od Varge odgovorio je da nešto od toga ima.</p><p> - Selio sam se dva-tri puta pa nisam siguran gdje sam to stavio i što se od toga kod mene nalazi - izjavio je Mamić i rekao kako je jako razočaran sudom u Osijeku kojega je nazvao i zločinačkim.</p><p> - Nikada me više nećete vidjeti pred tim zločinačkim sudom. Ja sam sa vašim kolegama sucima jeo i pio, bio sam naivan, vjerojatno sam negdje i pogriješio, ali to je bilo u želji da pokažem svoju nevinost, shvatio sam da su vaše kolege sve kriminalci i korumpirane osobe, koristio sam sva sredstva da dokažem da mi montiraju proces. Nisam u tome uspio za sada, ali ću i dalje nastojati - poručio je sutkinji <strong>Vlasti Šimenić-Kovač</strong> svjedok Mamić putem video linka.</p><p>Suđenje je prekinuto na 20tak minuta i nakon stanke se očekuju svjedočenja Tomislava Karamarka i Todorića.</p>