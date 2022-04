Kardinal Bozanić čestitao Uskrs: Svi u dubini svoga srca žele mir

Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić u subotu je čestitao Uskrs svim vjernicima i ljudima dobre volje te naglasio kako svi ljudi u dubini srca žele mir.

Podsjećajući na Isusove riječi, koje je neposredno prije svoje muke, smrti i uskrsnuća, rekao svojim učenicima: 'Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje', kardinal Bozanić je istaknuo kako svi u dubini svoga srca žele mir.

- Tu čežnju osjećamo osobito u ovom vremenu, snažno obilježenu ratnim stradanjima i žrtvama u Ukrajini. Svjedoci smo kako se šire patnje zbog stvaranja, unošenja te podržavanja nemira i straha- naglasio je.

- U toj zastrašujućoj buci rata svi govore da se zalažu za mir i da žele uspostaviti mir. Ali kako? - upitao je te pozvao na molitvu.

- Dok suosjećamo sa žrtvama rata, u kojem su ukrajinski narod i ukrajinski državljani prisiljeni braniti svoje živote i živote svojih bližnjih, slobodu i demokratsko pravo na samoodređenje, molimo za sve koji mogu i žele stvarno pomoći u uspostavi pravednoga mira.

Bozanić je naglasio kako "Uskrsnuli Gospodin dolazi osloboditi nas strahova koji drže zaključana vrata našega srca za novost mira, ljubavi i nade".

- Ako Isusu dopustimo, On ih otvara, ozdravlja nas i spašava- naveo je te dodao kako je Uskrsni dar mira "unutarnja preobrazba našega srca, našega života".

- Ona se suprotstavlja strahu, nesigurnosti, uznemirenosti i tjeskobi. Isusov se mir uvijek tiče ljudskoga srca i dostojanstva čovjeka koje je ljudima darovano, a nisu ga sami postigli. Istinski mir pripada svima koji se odvaže ući u dubinu bića i pronaći Božju sliku na koju smo stvoreni, a koja je tako često unakažena ljudskom zloćom i mržnjom, grijehom- poručio je.

Za kršćane je, dodao je, istinski smisao Uskrsa upravo prisutnost pravoga Boga i pravoga čovjeka, koji je pobijedio i tjelesnu i duhovnu smrt u koju vodi grijeh.

- Ta prisutnost čovjeku daruje takav odnos prema životu da u njegovoj dramatičnosti ne bude uništen, i da u trpljenjima ne prevlada neuspjeh- naveo je.

- Prvi je dar Otkupljenja upravo mir, kao plod Kristove pobjede nad grijehom i smrću. To je mir Spasiteljeve ljubavi od koje nas ništa ne može rastaviti. On je duboki osjećaj ljudskoga srca da smo u Božjim rukama. To je istinska radosna vijest koja mijenja svijet, obilježen sukobima koji razdiru čovječnost i čovječanstvo- istaknuo je kardinal Bozanić naglasivši da je "Kristov Uskrs u ljudsku povijest unio neslućene prostore pomirenja, konačnu mogućnost za čovječanstvo koje želi izaći iz vrtloga zla".

Kardinal Bozanić rekao je i kako dar mira kao jedan od svojih najizvrsnijih plodova ima radost.

- Molimo stoga: Gospodine, ne uskrati nam milost da te vidimo u svom životu i jačaj nas svojim Duhom da drugima budemo i darujemo tvoj mir. S tim mislima i željama čestitam Uskrs vama, braćo i sestre, koji vjerujete u Isusovo uskrsnuće, i svim ljudima dobre volje. Sretan vam Uskrs- napisao je Bozanić u Uskrsnoj čestitki.

