Riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić u subotu se osvrnuo na pitanje cijepljenja na svom Facebook profilu.

"Poštovani prijatelji,

zbog aktualnosti, ali i poziva nekih vjernika da dignem i ja svoj glas za njihovu slobodu, iz prethodno objavljenog razmišljanja uz 33. nedjelju kroz godinu i 5. svjetski dan siromaha, izdvajam jedan ulomak te dijelim s njim povezanu objavu koja je i moj osobni stav kad je riječ o cijepljenju, a koje, u situaciji koju svi skupa proživljavamo i uz sve nepoznanice koje nas s pravom muče, nadilazi pitanje naše osobne slobode i postaje poziv na ljubav koju dugujemo i sebi i svojim bližnjima:

"Preobrazba svijeta, koja je zadaća koja proizlazi iz Kristovog evanđelja, „poziva nas da posvećujemo posebnu brigu siromašnima i traži da prepoznamo … nove oblike siromaštva. Među njima je i „nova pošast zbog koje se broj siromašnih povećao, a to je pandemija“ koja „i dalje kuca na vrata milijuna ljudi“ i koja „pa čak i kad sa sobom ne nosi patnju i smrt, …donosi siromaštvo“. „Briga za druge – kaže papa Franjo – nalaže nam da pronađemo primjerenija rješenja za borbu protiv virusa na globalnoj razini, ne vodeći se u tome plitkim interesima.“

Iako je ova poruka upućena prije svega farmaceutskoj industriji i onima kojima je više stalo do kapitala nego do čovjeka, a njih ima na svim razinama, ona se može razumjeti i kao poruka svima nama u ovom konkretnom trenutku povijesti kad nam je potrebno više poniznosti i ljubavi, a manje isticana sebe i svojih prava bez odgovornosti za opće dobro i svoju siromašnu braću i sestre. Da imamo pravo razumjeti ovu poruku i u ovom kontekstu, potvrđuje i sam papa Franjo koji se više puta izjasnio za cijepljenje pa i osobno uključio u kampanju. Papin poziv na cijepljenje, koji je možete pronaći ovdje i u video formatu, https://fratellanzaumana.wordpress.com/.../video-na.../, donosim u cijelosti: „Cijepiti se cjepivom koje kompetentne vlasti odobrile jest čin ljubavi. Pomoći da se većina ljudi cijepe je čin ljubavi. To je ljubav prema sebi, ljubav prema članovima obitelji, ljubav prema prijateljima, ljubav prema svim narodima. Ljubav je društvena i politička, ljubav je univerzalna, sposobna da transformira i poboljša svako društvo. Cijepljenje je jednostavan, ali dubok način za promicanje općeg dobra i za brigu jednih prema drugima, osobito prema najranjivijima. Molim Boga da svatko od nas dade svoj malo zrno pijeska, mali čin ljubavi. Mali čin ljubavi uvijek je velik. To su male geste za bolju budućnost. Neka vas Bog blagoslovi. Hvala.“