Kardinal Puljić otkrio detalje konklave i kako se glasalo

Kardinal Vinko Puljić obratio se javnosti u Papinskom hrvatskom zavodu u Rimu, piše Večernji list. Novinarima je otkrio kako je tekla konklava i kako je prvi Amerikanac u povijesti stigao na čelo Katoličke Crkve.

- Imali smo pred sobom popis svih kardinala jer se nismo sastajali za vrijeme pape Franje. Nismo imali taj zajednički susret jer se ne poznajemo dobro. Glasanje je išlo dosta kasno. Završili smo s crnim dimom i otišli na večeru - otkrio je kardinal kojem je ovo treća konklava i dodao da se broj kandidata smanjio već u drugom krugu.

- Prijepodne smo dva puta glasovali. Bilo je poprilično jasno da je glasovanje razasuto. Poslije ručka smo krenuli na glasovanje. Jasno je da mora biti dvije trećine prisutnih od 133. Trebalo nas je biti 135, ali dvojica su bila bolesna. Dugo to traje. Treba da to dugo potraje da svatko napiše ime, dođe do oltara i zakune se da je to njegov izbor. Puno smo krunica izmolili. Nakon što je izabran, mi smo svi ustali i zapljeskali. Pitali su ga koje ime, on je rekao Lav. Meni je bilo odmah u glavi Lav XIII - rekao je Puljić i otkrio što je zamolio novog Papu.

- Ja sam mu rekao: Sveti Oče blagoslovite i mene i moju zemlju - otkrio je kardinal Puljić. Rekao je da je sretan s novim Papom i da je skroman kao i pokojni Franjo.

- Ja sam bio jako sretan. Djelovao je vrlo staloženo. Vrlo trijezno. Svi smo mu mogli dati povjerenje. Uvjeren sam da je to dragi Bog upravljao svojih duhom da ga izaberemo za papu. Kao kardinal s najdužim stažem imao sam milost da izmolim molitvu za njega - otkrio je kardinal Puljić.

Kardinal i augustinac Robert Francis Prevost postao je novi papa Lav XIV., 8. svibnja 2025. Otkrio je da je izabrao to ime zato što je papa Lav XIII. u svom povijesnom encikliku Rerum Novarum govorio o socijalnom pitanju i ljudskim pravima u jeku druge industrijske revolucije, a Lav XIV. započeo je svoj pontifikat u tzv. trećoj industrijskoj revoluciji koju je obilježio uspon umjetne inteligencije. Dodao je da se i Crkva i svijet nalaze pred izazovom koji predstavlja uspon tehnologije i utječe na ljudsko dostojanstvo.