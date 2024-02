Karinjani žele u Guinnessa za najmanje more na svijetu: 'Kod nas plivaju tune i morski psi...'

Vidio sam ovdje tunu, morskog psa i ronio s dupinom. No najviše se ovdje love brancini, a moj kapitalac imao je 12 kilograma. Jest malo, ali Karinsko more je za mene baš pravo more, objasnio nam je umirovljeni pirotehničar i ronilac Damir Pleša (66). Rođeni Bjelovarčanin oplovio je najmanje more stotine puta u životu. Površine svega 5,7 kilometara četvornih, na najdubljemu mjestu dno je na 18. metru. No iako je malo i vrlo zatvoreno, ovdje se itekako osjeti bura koja puše s ogranaka Velebita. Sve to Damiru ne smeta, pasionirani ribolovac svaki slobodan tren provodi na moru.

- S mojim brodom do kraja mora stignemo za 45 minuta dobre vožnje, a nakon Karinskog mora nastavlja se još jedno, i to ono Novigradsko. Veliku ulogu imaju ovdje plime i oseke, a uskoro počinje sezona brancina. Kad se pojavi sitna riba, gavuni, to je znak da će oborite bijele ribe itekako biti - govori Damir dok vješto upravlja svojim brodićem.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Dok brodovi miruju, tajnik udruge Karinska Rivijera, Tomo Aračić, pokušava službenim putem upisati Karinsko more kao najmanje na svijetu. Naime, još davne 1781. ovaj zaljev je upisan od kartografa i javnog mjernika Giuseppea Antonija Grandisa na karti Dalmacije kao more.

- UNESCO-u do lipnja želimo predati prijedlog da je Karinsko more najmanje na svijetu. A onda idemo na Guinnessovu knjigu rekorda. Krajnji stupanj nam je zaštita mora - objasnio je Tomo Aračić (63), koji je ujedno i vlasnik OPG-a.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

No u Karinu živi tek četristotinjak ljudi zimi. Tad ovdje vrijeme provodi i kolonija ptica liski, pet parova labudova, a na svom putu za južnije krajeve preleti 180 raznih vrsta ptica. Ljeti ptice mijenjaju turisti, koji dolaze sa svih strana svijeta. Mnoge od njih privlači još jedan prirodni fenomen, ljekovito karinsko blato.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Jedna žena iz Arizone trebala je na operaciju kralježnice i zanimljivo je bilo da joj je boravak ovdje pomogao. Liječnik je rekao da se vrati tamo gdje je bila, a ona je bila naš gost - govori nam Tomo, koji ne sumnja u potencijal mjesta koje je podijeljeno između Obrovca, Novigrada i Benkovca. Tri grada dijele tako plaže, s time da je Benkovcu administrativno pripalo 800 metara, pa tako i taj gradić iz Bukovice može se pohvaliti da ima svoj izlaz na more.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Karinsko more ima i franjevački samostan sv. Marije, u kojem žive tri svećenika. Samostan je izgrađen u 15. stoljeću na potoku Karišnice, skoro na samom ušću u more, s kojega se pruža lijep pogled na more. Gvardijana Petra Klarića (64) zatekli smo u molitvi. Poslije nam je objasnio kako zadnjih osam godina, u svojem gotovo četiri desetljeća dugom pozivu, živi po njemu na najljepšemu mjestu na svijetu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Najmanjim morem na svijetu u različitim izvorima smatra se Mramorno more, površine nešto veće od 11.000 četvornih kilometara, a sad Karinjani to žele promijeniti.