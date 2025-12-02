Duž jadranske obale posljednjih godina sve se više gradi, a cijene apartmana i kuća za odmor lete u nebo. Ni Donji Karin nije imun na to, a donedavno su bili na glasu kao povoljno ljetovalište s jeftinim najmom
Karinsko more postalo atrakcija za turiste! Sve više grade kuće za odmor, evo kolike su cijene
Karinsko more je malo, no i takvo očito je dovoljno veliko da se i oko njega sve više natiskaju apartmani i kuće za odmor. Sve donedavno turisti su Donji Karin smatrali povoljnim i mirnim ljetovalištem, obiteljskim smještajem... No rast cijena nekretnina nije zaobišao ni ovo maleno mjesto. Stanovnika je na popisu 101, ali apartmana i kuća mnogo je više. Mještani dobro znaju one koji ovdje žive, ali vlasnike nekretnina toliko i ne. Oni se u Donjem Karinu pojave samo ljeti jer zima u ovome mjestu pod Velebitom nije nimalo ugodna, pogotovo kad bura zapuše.
