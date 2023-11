Karla i Vida - djevojke koje su pokrenule bunu na Akademiji. Žele samo da nasilje prestane...

Slučaj profesora Ozrena Prohića nije bolest nego simptom te bolesti, koju treba liječiti - kažu za 24sata Karla Jelić (24) i Vida Skerk (23), glavne organizatorice prosvjeda studenata Akademije dramskih umjetnosti (ADU), održanog u ponedjeljak. A bolest je, dodaju, sveprisutno emocionalno i verbalno nasilje, seksizam i seksualno nasilje, kojeg ima i na drugim fakultetima, i u društvu općenito.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... video vijesti | Video: 24sata/pixsell

- Nije normalno da se takvo nasilje smatra normalnim, i prenosi s generacije na generaciju, taj začarani krug mora biti prekinut. Upravo to želimo. Želimo naše vršnjake, mlade ljude, ali i profesore koji to još možda ne znaju, naučiti što je sve neprimjereno, i zašto takvo ponašanje ne može biti tolerirano, poručuju ove djevojke. Doista, prije dvadeset ili trideset godina bilo je "normalno" da profesori urlaju na studente, čak je i seksualno uznemiravaje bilo dio tog "folklora", no nove generacije to više ne toleriraju, kriteriji su se promijenili, letvicu postavljaju daleko više. Studente, koji bi trebali biti generatori promjena, dugo se, od prosvjeda na Hrvatskim studijima prije šest godina, nije čulo, dosad. S Klarom i Vidom pričamo o razlozima koji su ih ponukali da dignu glavu. Obje djevojke demantiraju uvriježeno mišljenje o nezainteresiranim mladima, koji žive u svojim mobitelima.

Klara je apsolventica diplomskog studija režije dokumentarnog filma. "Kako sa studenticama" naziv je njenog dokumentarnog filma, snimljenog za ispitnu vježbu, i prikazivanog unutar ADU-a. Inspiriran je slučajevima seksualnog uznemiravanja studentica na Akademiji, i pokretom "Nisam tražila".

- Dogovor je bio da taj film postane dio edukacije za brucoše koji dolaze na ADU. Trenutačno pak radim na svom diplomskom filmu, koji će se baviti upravo ovim našim prosvjedom, pripremama, rezultatima prosvjeda. Unatrag šest mjeseci, mimo toga, snimam i film o moliteljima na Trgu, na tome ću sigurno raditi još čitavu iduću godinu, najavljuje Karla. Vida se pak prije dva tjedna ispisala s ADU-a, studij će nastaviti u Londonu, ispričala nam je zašto. Obje djevojke žele da netko nakon njih nastavi borbu protiv svega što se na Akademiji događa godinama.

Prosvjedom su studenti, podsjetimo, tražili ostavku profesora Ozrena Prohića, ali i dekana ADU-a, Davora Švaića. Povod je bio tihi Prohićev povratak na posao, nakon što je 2021. suspendiran zbog nedoličnog ponašanja prema studentima. DORH je optužbe odbacio, Prohića se željelo vratiti, dok je istovremeno cijelo Povjerenstvo za provođenje postupka unutarnje istrage o utemeljenosti prijava za spolno uznemiravanje, zlostavljanje, kršenja načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja ADU-a, dalo ostavku. Na prosvjedu su studenti pustili snimku iz 2017., na kojoj Prohić urla i psuje. U utorak mu je na sjednici ADU-a izglasano nepovjerenje, on se studentima ispričao, ali ostavku nije ponudio. Dekan je u ponedjeljak pak svoj mandat stavio na raspolaganje, izglasano mu je povjerenje, obećao je da će mijenjati sustav. Sve je krenulo prije dvije godine, kad je pokret "Nisam tražila" prikupio brojne ispovjesti o seksualnom uznemiravanju u regiji, pri čemu su najgori slučajevi otkriveni na dramskim akademijama, pa tako i na zagrebačkom ADU-u.

- Nama je najvažnije to što se Prohić više ne smije vratiti na rad sa studentima. Što će s njim općenito biti, ne znamo niti je to u našoj domeni. No ako je njegova plaćena suspenzija jedini način, onda će to biti i sramota za pravni sustav. Bila je naša građanska dužnost, nakon što smo snimku čuli, nešto učiniti, a onda smo doznali i da je već bila prijavljena nekoliko puta. Znači, za nju se itekako znalo. Vrijeme je da javnost čuje što je sve nekome dozvoljeno, i kako nije bilo sankcionirano, kaže Karla.

- Slučaj profesora Prohića je ekstreman, i najgori, primjer je koji pokazuje koliko sustav ne funkcionira. Još se 2018. znalo za snimku, a tek se sad stvari rješavaju, napominje Karla, koja te 2018. na Akademiji još nije ni bila. Kap koja je prelila čašu uoči prosvjeda bila je kompletna ostavka Povjerenstva na kraju rujna, zbog odluke dekana da se Prohića vrati na posao. Karla dodaje kako je prosvjed zato trebao biti održan i puno ranije, ali studenti nisu imali informacije o Prohićevom povratku. Na pitanje boje li se studenti nakon prosvjeda pak što će s njima biti, kaže kako strah jest opravdan, jer je i zajednica filmskih, kazališnih i plesnih radnika jako mala, no nešto se moralo pokrenuti.

- Zato hvala svim sudentima koji su došli, i profesorima koji shvaćaju koliki je ovo problem. Jednostavno, netko je trebao prvi iskoračiti, i pozvati studente i sa drugih fakulteta i sveučilišta da se bore. Ima toga i kod njih. ADU je možda specifična zbog svoga mentorskog rada, koji je osoban, ali i na drugim fakultetima ima verbalnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, svega, napominje Karla. Dodaje kako je čitavo naše društvo protkano seksizmom, verbalnim nasiljem, seksualnim uznemiravanjem, o čemu studente treba educirati. Mnogi ne prepoznaju da im se takvo nasilje događa.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Unatrag godinu i pol dana javilo mi se jako puno studentica s vlastitim pričama. Ne prosvjedujemo zato jer je netko dobio jedinicu već zato što se trpi verbalno nasilje, seksualno uznemiravanje, kontinuirana degradacija studenata. Idemo mijenjati sustav, tako da štiti studente, a ne nasilnike, zaključuje Karla. Neozbiljnost ljudi prema takvoj temi pokazuje koliko je hrvatsko društvo needucirano i koliko smo inertni, dodaje.

- Želimo nastaviti, objasniti studentima i profesorima da ne treba biti gažen, i gaziti, kako bi student iznjedrio umjetičko djelo. To je suludo, i ta su vremena prošla, kaže na koncu Karla. Najavljuje novi sastanak svih zainteresiranih studenata kako bi utvrdili svoje zahtjeve u smjeru promjena na ADU. Bude li potrebno, ponovno će, kaže, organizirati prosvjede.

- Vida odlazi, ja ću diplomirati, na sljedećim je generacijama da to preuzmu, i ne odustaju. Prosvjed je urodio plodom, borba se nastavlja, napravili smo momentum, pozivamo sve da se pridruže u toj borbi, zaključuje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vida je na ADU završila preddiplomski studij filmske i televizijske režije, upisala je diplomski.

- Na diplomskom mi se, međutim, dogodila situacija upravo iz ove 'palete' radi koje smo i prosvjedovali, izgubila sam vjeru u ADU i prije dva tjedna se ispisala. Studij ću nastaviti u Londonu, otkriva nam Vida Skerk.

- Većina onih koji podnose prijave nema nikakvu podršku. Najviše što sam ja dobila bio je samo osjećaj da je svima jako neugodno zbog onoga što se događa, ali nitko nije spreman napraviti nešto konkretno, da se stvari i riješe. Prosvjedom smo pokazali da je dosta i studentima i većini profesora, i da ćemo žrtvama pomoći, da nisu same, kaže Vida. Ponosna je, kaže, na prosvjed.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bojala sam se da će nas se pojaviti desetak, srećom bilo je i deset puta više ljudi. Na tome se ne može stati, jer sam se iz razgovora s brojnim studenticama uvjerila da ne znaju dovoljno što je neprimjereno. Primjerice, jesu li neprimjerena pitanja profesora seksualno uznemiravanje, pogotovo nakon što je studentica pristala otići na 'radno' piće s profesorom. Zato nam je potrebna edukacija - da studenti nauče prepoznati pozicije moći i nasilje, da shvate da nisu krivi za ono što im se događa, napominje Vida.

- Traume i nasilje se prenose generacijski, uvriježeno je mišljenje da novi studenti moraju proći isto nasilje kao i njihovi profesori. Potpuno pogrešno. To je začarani krug. Mi se na ADU daleko više od drugih studenata bavimo sobom, svojim identitetom, i to prenosimo na scenu i film, što ne znači da nas treba još i gaziti, dapače, zaključuje Vida.