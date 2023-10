Etičko povjerenstvo: 'Ugled ADU je narušen'. Redatelj Kurspahić: 'I mene su maltretirali 2004.'

"Na odsjeku za kazališnu režiju i radiofoniju Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu teško narušeni međuljudski odnosi ugrožavaju profesionalno obavljanje nastavnih aktivnosti i otežavaju studiranje studentima, čime postaju ozbiljna prepreka za obavljanje temeljnih poslova sastavnice te narušavaju njezin ugled kao sveučilišne institucije."

Ovo je dio Mišljenja ad hoc Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu iz srpnja ove godine, napisano po prijavi bivše studentice Akademije dramskih umjetnosti (ADU) u Zagrebu iz 2022 godine. Dokument proslijeđen 24sata ne samo da dokazuje tvrdnje studenata ADU koji su se u ponedjeljak okupili na prosvjedu, nego opovrgava i tvrdnje dekana Davora Švaića kako nakon 2021. godine nije bilo prijava protiv profesora na ADU. A njih je, po svemu što ovim dokumentom potvrđuje i Etičko povjerenstvo Sveučilišta, bilo na desetine.

Snimka iživljavanja nad studenticom profesora Ozrena Prohića iz 2018. godine, a potom i prosvjed u organizaciji bivših studentica ADU Karle Jelić i Vide Skerk, još jednom je pokrenuo cijelu lavinu priča o katastrofalnom ponašanju dijela profesora na ADU i sustavnih problema koji na toj instituciji traju već gotovo 20 godina.

Vraćanje na posao Ozrena Prohića nakon dvogodišnje suspenzije zbog seksualnog zlostavljanja studentica bila je kap koja je prelila čašu, a studenti su zatražili otkaz Prohiću, ali i ostavku dekana Davora Švaića. No na izvanrednoj sjednici nastavničkog vijeća ADU u utorak tek je potvrđena daljnja suspenzija Prohiću koji se ispričao zbog svog ponašanja, ali bez ponuđene ostavke. To samo znači da će nastaviti primati plaću. Izglasano je i povjerenje Švaiću.

- Mi smo zadovoljne, smatramo da profesora Prohića treba maknuti iz rada sa studentima i rada uopće na Akademiji. I maknut će ga, to je obećanje dekana, a u kojoj formi pravno, to će se vidjeti. Ali Vijeće mu je izglasalo nepovjerenje i neće biti među studentima. Raspravljale su se i točke po kojima će se sustav mijenjati, a Povjerenstvo i Akademsko vijeće je većinom glasova i nekoliko suzdržanih izglasalo povjerenje dekanu. Žao mi je da je do ovog došlo samo mjesec dana nakon početka Akademije i na ovakav način, ali mislimo da je ovo korak prema naprijed prema jako, jako dugoj i sporoj birokratskoj borbi promjeni cijelog ovog sustava - kazala je nakon izvanredne sjednice Karla Jelić.

Dodala je i da im isprika bez ponuđene ostavke ništa ne znači.

- Ispričao se za svoje ponašanje, ništa osim toga, nije nam se obratio, ali jedina isprika koju nam je mogao ponuditi je njegova ostavka. Radi se o preteškom ponašanju da bi se s jednom isprikom to moglo oprostiti. No, on je nije dao, već mu je Akademsko vijeće izglasalo nepovjerenje. Dekan se nije ispričao, ali je rekao da imamo njegovu podršku i da će nam pomoći planirati idući prosvjed - poručile su.

No, ono što je bitno, a ujedno i žalosno nakon toliko prijava, jest da do ovakve radikalne odluke ne bi ni došlo da se studenti nisu udružili.

Detalji tek na idućem Vijeću

- Stav Akademskog vijeća je da profesor Prohić ne treba biti ni u radu sa studentima ni u radu bilo koje druge službe na Akademiji, dekan je spominjao da će dalje naći način kako da se to riješi, spominjao je suspenziju, ali usputno. A kako će točno sada to ići, tek se treba vidjeti dalje na idućem Akademskom vijeću - istaknule su organizatorice prosvjeda naglasivši kako je birokracija u ovom slučaju kompleksna te da nikome još nije potpuno jasno kako će maknuti profesora od studenata.

Dekan Švaić nije htio davati izjave, a Prohić je izbjegao medije.

- Većina profesora nam je zahvalila na našem prosvjedu i smatraju da se ovo ne bi dogodilo da se to jučer nije dogodilo. I zato smo jako zadovoljni. Sama činjenica da je jučer bilo 100 studenata, među kojima su većinom nove generacije, i profesori, nam govori o tome da se radi o problemu koji nije zastario. Jer za zastario problem ne izlaziš na prosvjed u tolikoj mjeri. Činjenica da mi pričamo o snimci od prije sedam godina, koja se tek sad rješava, govori o svemu - dodale su djevojke i pozvale sve studente da izađu, prijavljuju i bore se za svoja prava.

No ovaj prosvjed studenata tek je jedan u nizu mnogih pobuna, prosvjeda i pritužbi na ADU. Kuloarske priče svode se na isto: Predavanja se odvijaju po kafićima, s obzirom na to da je, primjerice, na kazališnoj režiji po dvoje studenata na godini, profesori vrlo brzo "uvlače" studente u priču da je to tako u ovom poslu gdje su granice nemoralnog ponašanja i umjetnosti "siva zona". Odnose među profesorima mnogi nam opisuju kao "rat" koji se potom prelijeva na studente. Studentima koji se pobune najčešće slijedi svojevrsna "osveta", a deseci pritužbi, na koje se poziva i Etičko povjerenstvo Sveučilišta, završavaju neriješeni i gurnuti pod tepih.

- Sve je dovelo do takvog apsurda da na studentske prijave profesori odgovaraju prijavama protiv tih sudenata. Onda se osnivaju povjerenstva koja nikad ne donose nikakve zaključke niti ima bilo kakvih rješenja - kaže nam bivša studentica ADU.

"Mi smo ovdje na poziciji moći"

A ta priča traje već doslovno desetljećima. Glumac i kazališni redatelj Miran Kurspahić za 24sata ispričao je kako se i sam našao u situaciji da zamalo izgubi studij jer se usudio pobuniti protiv maltretiranja.

- “Mi smo ovdje u poziciji moći. Možete upisati Akademiju u Ljubljani, ne morate ovdje studirati. Ne morate ni završiti, vidite kako dobro ide Borutu Šeparoviću i Ivici Buljanu.” To su Ozren Prohić i Branko Brezovec govorili tijekom službene obrane ispita. Znali su govoriti i "zatvorit ću ti pipu", aludirajući kako nigdje neću moći raditi. Najgore je to što već 20 godina nema solidarnosti i većina kolega takvo i gore ponašanje sustavno podržava. Zato mi je u ovom novom prosvjedu najdržaže to što su studentima kazališne režije podršku dale kolegice s drugih odsjeka te pokazale empatiju - kaže nam Miran Kurspahić, glumac, redatelj i glazbenik koji je na ADU diplomirao 2011.

No kako ističe, diplomirati je trebao 2006. godine, no zbog pobune iz 2004. zbog istih stvari zbog kojih studenti prosvjeduju i sad, trebalo je proći punih pet godina do diplome. On se u tome periodu etablirao kao jedan od najkreativnijih kazališnih redatelja na našoj sceni, ali ističe da bez medijske podrške te potpore nekih ljudi van ADU, vjerojatno ne bi uspio završiti Akademiju, ili bi bio izbačen.

- Trebao sam diplomirati 2006., jer sam položio sve ostale predmete i položiti peostali ispit koji prethodi diplomskom, Suvremenu inovativnu režiju Branka Brezovca. Polaganje tog ispita bilo mi je otežano na razne načine, jednom i otkazano (performans Sumo Sumarum), a jednom sam i rušen (Fikus je Smokva). Prvi put sam rušen na završnom ispitu 2004. nakon što sam sa Frljićem sudjelovao u tzv. pobuni na odsjeku zbog načina na koji su se profesori ponašali prema nama, nisu dolazili na predavanja, raznih etičkih problema, zastarjelog programa, svega što nije valjalo s Odsjekom i moje rušenje je bio njihov evidentan čin revanšizma. Nakon godina i godina peripetija i natezanja, napokon sam diplomirao 2011., premda sam u međuvremenu već napravio brojne profesionalne predstave. Ako se prisjetimo te 2004., nakon pobune nas nitko nije podržao, niti kolege studenti, niti profesori, a čim je nestala medijska pažnja, imperija je uzvratila udarac - pojašnjava nam Kurspahić koji je na sve podsjetio na društvenim mrežama ovih dana.

Ne treba zaboraviti ni da ADU uporno daje podršku Ozrenu Prohiću koji je 2009. godine nepravomoćno, zajedno s Leom Katunarićem, Mirnom Čubranović i Krunom Miljanom, osuđen zbog malverzacija sa studentskim ugovorima u ZKM-u. Osuđeni su da su iz ZKM-a izvukli 1,25 milijuna kuna i razdijelili si većinu novca.

'Presuda se nas ne tiče..."

- Kad sam tadašnjeg dekana pitao o presudi Prohiću - rekao mi je da se to ne tiče Akademije, jer nije počinjeno na ADU. Prilikom čitave te moje borbe s njima na Akademiji, bio sam usamljen, potpore ne da nije bilo, već sam bio tretiran kao dežurni redikul zato što se bunim. Nakon što sam diplomirao i otišao s ADU, vrlo brzo su me počele kontaktirati mlađe kolegice i kolege zbog identičnih problema na odsjeku sa našom dvojicom protagonista. Moj savjet je bio - medijski pritisak, jer ljudski i pravni put očito ne funkcioniraju. Smatram kako je to ključni razlog zašto sam uspio diplomirati - otvoren je Miran Kurspahić.

Nažalost, smatra on, najgora je nesolidarnost među samim kolegama, što je pokazalo i pismo više studenata ADU i glumaca iz 2018. kojim daju podršku Ozrenu Prohiću nakon još jedne pobune zbog njegova ponašanja. Iako su nam neki potpisnici kazali kako su bili doslovce zavedeni i pod pritiskom profesora, Kurspahić jednostavno smatra da je to "sr..." i ne pronalazi opravdanje za takvu nesolidarnost među kolegama.

“I ja sam 2004. i nadalje bio mlad i lud, pa sam se borio protiv tih šupaka kako sam znao i umio, vrlo često potpuno sam. Usprkos tome, diplomirao sam, ali i puno bitnije, zadržao integritet i obraz.”

'Nema kontrole nad prijavom'

Slično su VečernjiTV ispričale i organizatorice prosvjeda.

- Vraćanje na radno mjesto specifičnog profesora pokazuje da sustav ne štiti studentice, žrtve. Mislim da smo već debelo kasnili s ovim prosvjedom jer se razna nedolična ponašanja profesora na Akademiji dopuštaju već godinama, ako ne i desetljećima - kazala je Vida Skerk, a Karla Jelić dodala je kako studenti traže i ostavku cijelog povjerenstva koje prikuplja prijave studenata jer nisu napravili ništa.

Kako su ispričale, osoba koja prijavi nedolično ponašanje ili zlostavljanje uopće nema uvid u to što se događa s prijavom, te na taj način potpuno gubi kontrolu nad svojom prijavom. Podsjetimo, etičko povjerenstvo ADU podnijelo je i ostavku nakon prosvjeda. Kako ističu, sama snimka dva puta je prijavljivana upravi ADU, no do danas ništa nije napravljeno - nema prijave DORH-u ili drugim institucijama.

'Ispisala sam se s Akademije zbog svega'

Vida Skerk otkrila je kako se, zbog užasnih iskustava, nedavno i ispisala s Akademije. I nije jedina koja se odlučila na to.

- Odlučila sam pronaši drugi studij vani jer nisam to mogla izdržati. Studenti koji bi se trebali veseliiti predavanjima, radu na Akademiji, jedino o čemu razmišljaju je bijeg - istaknula je Skerk koja je i sama podnijela jednu od brojnih prijava.

A koliko je neprobojan oklop i toksični krug koji se svodi na međusobnu zaštitu, pokazuje i dokument Etičkog povjerenstva u kojem se navodi kako se Povjerenstvo nalazilo više puta zbog "iznimne opsežnosti i složenosti predmeta koji broji više stotina stranica". Povjerenstvo je predložilo Sveučilištu i dekanu ADU "poduzimanje koraka da bi se ispravile postojeće nepravilnosti, uspostavile standardizirane procedure, utvrdili nastavni i pedagoški kriteriji u profesionalnom i umjetničkom radu, kao i poboljšala profesionalna i kolegijalna komunikacija između pojedinih nastavnika te komunikacija između nastavnika i studenata kojom će se sustavno podržavati i razvijati umjetnički potencijali i talenti studenata".

No to očito nitko nije uvažio.

Ovdje sada nastaje zavrzlama zato što nastavničko vijeće ne može donositi odluke koje se tiču radnog prava.

- Zaključeno je da se daje podrška studentima, kao i Upravi da se bavi ovim problemima i Vijeće je donijelo stav da profesor Prohić ne bi više trebao sudjelovati u nastavi. Formulaciju treba tražiti od dekana, ja nisam pravna osoba niti prestavnik upravnih tijela Akademije, ali moje tumačenje je da on više ne može sudjelovati u nastavi. Nastavničko vijeće ne može donositi odluke koje se tiču radnog prava pa treba vidjeti - kaže nam Goran Sergej Pristaš, profesor dramaturgije na Akademiji.

Znali su, kaže, da se sve to događa na Akademiji, no "mutan" pravni okvir im je otežavao u radu po tim prijavama.

- Ja mogu govoriti osobno da sam znao za različite tipove žalbi studenata unazad 30 godina, o nekima sam pokušavao javno govoriti, bilo je situacija kada sam dobio odgovore da su neke od tih kolega koji su prijavljivani prijatelji redakcija pa da se te stvari ne objavljuju. To je jedan cijeli koloplet i dugi proces u kojem je, s jedne strane, trebao postojati i pravni okvir. Ja sam čuo za postojanje togh videa, nisam ga vidio, i znao sam da se vode procesi, neke su odluke donesene, tako da me ovo danas nije iznenadilo. Zapravo me razveselilo, koliko god se osjećam posramljeno što se to događa na našoj Akademiji. Kad se shvatilo da nije pravni okvir taj koji omogućuje kolegama koji su se time bavili, a moram reći da su neki od njih poginuli na tim prijavama u zadnje dvije godine i nije im bilo lako baviti se time u mutnom pravnom okviru, studenti su učinili svoje. I trebalo se ovo dogoditi na ovaj način - rekao je naglasivši kako nije da se ništa nije događalo po tom pitanju.