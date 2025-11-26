Karlovac: Redovne mjere obrane od poplava na snazi, službe civilne zaštite na terenu

Za rijeke Kupu i Koranu na području Karlovca i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, a službe Stožera civilne zaštite ostaju na terenu unatoč smanjenom intenzitetu porasta vodostaja, priopćio je u srijedu Grad Karlovac.

Vodostaj Kupe u Karlovcu u 11 sati iznosio je 738 centimetara, a Korane 690 centimetara, navodi se u priopćenju.

Vodni val kroz Karlovac očekuje se u poslijepodnevnim satima, no nove oborine nisu najavljene. Sve pripremne radnje odrađene su još u utorak, istaknuto je na sastanku Stožera civilne zaštite koji nastavlja pratiti situaciju i redovito informirati javnost.

Za potrebe mogućih intervencija u nizvodne mjesne odbore jučer su dostavljene vreće s pijeskom, a Hrvatske vode postavile su pumpe za ispumpavanje na lokacijama u Logorištu, Maloj Švarči, Dubovcu, Donjem Pokupju, Gradcu i Donjem Mekušju.

Zbog izlijevanja vode na kolnik zatvorene su ceste Kobilić – NC 314900 Kobilić, Brodarci – NC 314700, Šišljavić – NC 340500, Karasi – NC 34046 te lokalna cesta NC Sveta Margareta 003.