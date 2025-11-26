Obavijesti

News

Komentari 0
ZA KUPU I KORANU

Karlovac: Redovne mjere obrane od poplava na snazi, službe civilne zaštite na terenu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Karlovac: Redovne mjere obrane od poplava na snazi, službe civilne zaštite na terenu
2
Pripreme za obranu od poplava | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Zbog izlijevanja vode na kolnik zatvorene su ceste Kobilić – NC 314900 Kobilić, Brodarci – NC 314700, Šišljavić – NC 340500, Karasi – NC 34046 te lokalna cesta NC Sveta Margareta 003

Za rijeke Kupu i Koranu na području Karlovca i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, a službe Stožera civilne zaštite ostaju na terenu unatoč smanjenom intenzitetu porasta vodostaja, priopćio je u srijedu Grad Karlovac.

Vodostaj Kupe u Karlovcu u 11 sati iznosio je 738 centimetara, a Korane 690 centimetara, navodi se u priopćenju.

Vodni val kroz Karlovac očekuje se u poslijepodnevnim satima, no nove oborine nisu najavljene. Sve pripremne radnje odrađene su još u utorak, istaknuto je na sastanku Stožera civilne zaštite koji nastavlja pratiti situaciju i redovito informirati javnost.

KIŠA NE PRESTAJE PADATI Jake oluje i poplave pogodile sjeverozapad Grčke: Bujica nosi automobile, ceste blokirane...
Jake oluje i poplave pogodile sjeverozapad Grčke: Bujica nosi automobile, ceste blokirane...

Za potrebe mogućih intervencija u nizvodne mjesne odbore jučer su dostavljene vreće s pijeskom, a Hrvatske vode postavile su pumpe za ispumpavanje na lokacijama u Logorištu, Maloj Švarči, Dubovcu, Donjem Pokupju, Gradcu i Donjem Mekušju.

Zbog izlijevanja vode na kolnik zatvorene su ceste Kobilić – NC 314900 Kobilić, Brodarci – NC 314700, Šišljavić – NC 340500, Karasi – NC 34046 te lokalna cesta NC Sveta Margareta 003.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij
Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'
'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025