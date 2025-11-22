Jake oluje i poplave pogodile sjeverozapad Grčke: Bujica nosi automobile, ceste blokirane...

FOTO - Ilustracija

Podrumi i prizemlja kuća poplavljeni su, automobile je odnosila bujica, a ceste su blokirane klizištima.

Oko 280 milimetara kiše je palo unutar nekoliko sati na području oko grada Janjine na sjeverozapadu zemlje, rekla je grčka meteorološka služba. Teško je pogođen turistički otok Krf.

- Selo Karusades, u kojem živi 2000 ljudi, odsječeno je od ostatka svijeta. Čak je i policijska postaja blokirana tonama blata - kazao je načelnik općine Sjeverni Krf za novine Katimerini.

Rekao je da se dužnosnici sada nadaju dolasku radnih strojeva iz drugih dijelova države kako bi uklonili zemlju.

Mnoge ceste na otoku su blokirane ili uništene. Škole će u ponedjeljak ostati zatvorene. Očekuje se da će kiša nastaviti padati u pogođenoj regiji u subotu, ali ne u toliko velikoj mjeri.

Na sjeveru Krfa je 2023. izbio velik šumski požar. Meteorolozi vjeruju da su trenutne poplave znatno gore nego ranije jer nema vegetacije koja bi zadržala blato i kamenje.