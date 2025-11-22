Obavijesti

News

Komentari 0
KIŠA NE PRESTAJE PADATI

Jake oluje i poplave pogodile sjeverozapad Grčke: Bujica nosi automobile, ceste blokirane...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Jake oluje i poplave pogodile sjeverozapad Grčke: Bujica nosi automobile, ceste blokirane...
Foto: Lorene Junillon

Jako nevrijeme s obilnom kišom prouzročilo je štetu u mnogim mjestima na sjeverozapadu Grčke, prema izvješćima u subotu. Teško je pogođen turistički otok Krf

FOTO - Ilustracija

Podrumi i prizemlja kuća poplavljeni su, automobile je odnosila bujica, a ceste su blokirane klizištima.

Oko 280 milimetara kiše je palo unutar nekoliko sati na području oko grada Janjine na sjeverozapadu zemlje, rekla je grčka meteorološka služba. Teško je pogođen turistički otok Krf.

- Selo Karusades, u kojem živi 2000 ljudi, odsječeno je od ostatka svijeta. Čak je i policijska postaja blokirana tonama blata - kazao je načelnik općine Sjeverni Krf za novine Katimerini.

Rekao je da se dužnosnici sada nadaju dolasku radnih strojeva iz drugih dijelova države kako bi uklonili zemlju.

KATASTROFA VIDEO Na sve još i poplava: U izbjegličkim kampovima u Gazi uništeni šatori, madraci, deke
VIDEO Na sve još i poplava: U izbjegličkim kampovima u Gazi uništeni šatori, madraci, deke

Mnoge ceste na otoku su blokirane ili uništene. Škole će u ponedjeljak ostati zatvorene. Očekuje se da će kiša nastaviti padati u pogođenoj regiji u subotu, ali ne u toliko velikoj mjeri.

POGODIO IH TAJFUN Filipini: Najmanje 114 mrtvih u katastrofalnim poplavama
Filipini: Najmanje 114 mrtvih u katastrofalnim poplavama

Na sjeveru Krfa je 2023. izbio velik šumski požar. Meteorolozi vjeruju da su trenutne poplave znatno gore nego ranije jer nema vegetacije koja bi zadržala blato i kamenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025