Karlovačka policija o strašnoj snimci mučenja konja: Počeli smo istragu, tražimo počinitelje

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka muškarca koji drvenom letvom više puta udara konja.

Video je navodno snimljen u štali u naselju Orlovac kod Karlovca.

Nakon što su zlostavljanje životinje emitirali uživo, PU Karlovačka je dobila dojavu.

Iz policije su nam potvrdili da su nakon dojava započeli kriminalističko istraživanje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja u cilju otkrivanja mjesta događaja i počinitelja kaznenog djela.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavijestit će se Državni inspektorat i Veterinarska inspekcija zbog uključivanja i poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

Podsjetimo, na snimci je vidljivo kako konja mlate batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", no to zlostavljača ne sprječava da ga i dalje ne nastavi tući.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, o svemu poduzetom i utvrđenom policija će obavijestiti javnost.