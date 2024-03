Karlovčani: "Radove u Zvijezdi kao da izvodi tvrtka A je to..."

Zbog radova u Zvijezdi propala je trgovina cipelama u koju sam uložila 20.000 eura, ogorčena je Karlovčanka Vesna Kučan, stanovnica stare karlovačke jezgre, jedna od žrtava radova na vodoopskrbi i odvodnji zbog kojih su popucale i oštećene zgrade u gradskoj jezgri. Procjenjuje da je u godinu i pol dana izgubila najmanje 30.000 eura dobiti jer možebitni kupci do njezine trgovine u Kukuljevićevoj gotovo fizički uopće nisu mogli doći. "Postoje pristupačnije trgovine cipelama, naša je bila slijepo crijevo", kaže Kučan.

Stanarka upala u rupu duboku tri metra

Trgovinu je otvorila u ljeto 2022. godine, te su jeseni već počeli problemi, a trgovina je zatvorena prošlog listopada. Šalju račune, kaže, ali nisu znali poslati upozorenje o radovima.

"Bila sam zatečena jer sam imala smrtni slučaj zbog kojega sam morala boraviti u Njemačkoj. Nisam očekivala da će trgovina naići na takve probleme i uplakana sam zvala gradonačelnika Damira Mandića. Ušli smo u to 'grlom u jagode", a mušterije ne bi dolazile tjednima", rekla je.

Radovi se provode u sklopu projekta gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa", u vrijednosti 67 milijuna eura, a u Zvijezdi ih izvodi tvrtka GIP Pionir.

Prošloga je utorka u Radićevoj ulici ulazeći u haustor stanarka upala u iskopanu rupu duboku tri metra, no srećom nije teže ozlijeđena. U tom ulazu živi Damir Kundić koji kaže da susjeda nije vidjela nezaštićenu rupu jer se svjetlo na senzor ne upali odmah.

Također upozorava da stanari zbog radova imaju sve manje parkirališnih mjesta na raspolaganju. Vozilo se može parkirati samo ako ima posebnu naljepnicu sa simbolom Zvijezde, no to se ne poštuje, a mnogo je automobila parkirano bez naljepnice.

"Stanarima je dozvoljeno parkiranje na Trgu bana Josipa Jelačića, a gotovo čitav trg je zagrađen zbog radova na crkvi Presvetog Trojstva. Na Strossmayerovom trgu može se parkirati samo načelno jer tamo svi parkiraju , isto je u Radićevoj ulici, a na uglu Radićeve i Ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog je iskop. Uskoro će početi kopati i u ulicama gdje je preostalo još nešto parkirališnih mjesta", nezadovoljan je Kundić.

Grad Karlovac i Vodovod i kanalizacija upoznali su vlasnike oštećenih objekata s postupkom dobivanja odštete od osiguravajućeg društva izvoditelja radova, no vlasnik lokala u Kraševoj ulici i predsjednik Boksačkog kluba Excalibur Mario Tomac tvrdi da je to beskorisno. "Došli su procijeniti štetu, ali nakon njihova odlaska šteta je povećana jer se svakoga dana otvaraju nove rupe", ističe Tomac.

Radove kao da izvodi tvrtka "A je to"

Kišobranar i kožar iz Radićeve ulice Darko Šporčić smatra da bi izvođači radova trebali sanirati štete dok su još angažirani na Zvijezdi, umjesto da se to rješava nakon završetka projekta. "Nitko nije protiv ulaganja, no radi se ispod svake razine, kao da je angažirana tvrtka 'A je to'", ironičan je Šporčić.

Podsjeća da će se radovi izvoditi do svibnja 2025, a promet mu je do sada pao za 55 posto u odnosu na također tešku prošlu godinu. Pritom poduzetnici u Zvijezdi mogu za ovu godinu dobiti potporu od najviše 2500 eura.

Novac za odštete trebalo je osigurati u samome projektu obnove vodovoda i kanalizacije. Ako izvođač neće sanirati štetu, neka Grad pruži jamstvo, poručio je Šporčić.