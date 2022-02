Radi se o kvizu objavljenom na Repozitoriju izdavačke kuće Profil Klett. No oni kažu kako to nije proizvod njihove kuće. Karta je do objave ovog teksta - nestala

Kći je sastavljala popis znamenitosti u zavičaju, pa smo zajedno 'surfali'. Slučajno smo pronašli i ovaj kviz, bio nam je zanimljiv i zaigrali smo. No na kraju nismo znali bismo li se smijali ili plakali. Morali smo kćeri objasniti da ovo sigurno nije karta Hrvatske, kaže nam čitateljica koja nam je u srijedu poslala ovaj kviz. Radi se o interaktivnom kvizu za 3. razred OŠ iz predmeta Glazbena kultura i umjetnost objavljenom na web-stranici izdavačke kuće Profil Klett na kojoj se objavljuju tzv. Repozitoriji, odnosno sadržaji koje objavljuju samostalno nastavnici, učitelji i drugi djelatnici u obrazovanju. Kviz je osmišljen u obliku puzzle igre, te igrač treba povezati ime hrvatskog grada (Zagreb, Pula, Dubrovnik, Vukovar, Zadar, Split) s fotografijom. Sa svakim pogođenim gradom otvara se dio karte Hrvatske. No kad se otvore sve puzzle, granice označene kao Hrvatska, s kartom Hrvatske, zauzimaju i kompletan teritorij BiH, te dio Srbije. Navodi se kako se radi o Kvizu "Prepoznaj grad prema slici", autorice koja radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. No do objave ovog teksta nismo uspjeli kontaktirati s njom. Kako je došlo do ovakve pogreške, te koristi li se kviz i na nastavi, pitali smo u Profil Klettu. Iz izdavačke kuće odmah su se ogradili od ovog sadržaja, istaknuvši kako su šokirani. Zanimljivo je i kako je do objave ovog teksta karta - nestala. Evo što su nam odgovorili iz Profil Kletta: - U vezi kviz zadatka na linkovima koje ste nam poslali, napominjemo da postoje dvije vrste sadržaja na našoj web stranici – jedno su digitalni obrazovni sadržaji, koje idejno i autorski potpisuju naši urednici i suradnici, a posve drugu skupinu čine materijali koji su na tzv. Repozitoriju, za čije sadržaje nismo ni urednički ni autorski odgovorni odnosno nismo njihov izdavač, već su autori zainteresirani učitelji koji izrađuju digitalne sadržaje. Ističu kako se u ovome slučaju zaista radi o materijalu iz Repozitorija, za koji tek trebaju utvrditi, ako će biti moguće, koji korisnik ga je postavio. - U okviru spomenutog Repozitorija omogućili smo našim učiteljima, između ostaloga, i kreiranje sadržaja. Pri kreiranju tih sadržaja, svatko je dužan poštivati Uvjete korištenja koji su jasno naznačeni na našoj web stranici. Prije svega, "registrirani korisnik ne smije putem naše internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, koji narušava ili ugrožava privatnost, ili je na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji te koji potiče na protupravne aktivnosti". Također je naglašeno da je za "te objavljene sadržaje odgovoran isključivo korisnik koji ga koristi“ odnosno koji ga je objavio, a „Profil Klett se ne može smatrati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa niti za eventualnu štetu koju ono uzrokuje.“ Ove spomenute aktivnosti apsolutno ne podržavamo - naglašavaju iz Profil Kletta. Kako poručuju iz Uprave, zahvaljuju roditeljima koji su upozorili na propust, te ističu kako će u najkraćem roku pregledati sve materijale kako bi uklonili slične stvari. Javljaju svima i da im slične pogreške dojave na mail podrska@profil-klett.hr.