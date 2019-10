Kašljete, boli vas grlo, imate temperaturu? Imamo rješenje

Karakterizira ju upala gornjih dišnih puteva, koja uglavnom zahvaća nos, paranazalne sinuse i ždrijelo. U početnom stadiju se najčešće javlja povišena tjelesna temperatura, osjećaj suhog grla i eventualno prisutne boli, pojačana proizvodnja sluzi, suzenje očiju, glavobolja, kihanje i suhi kašalj. Simptomi obično nestaju nakon 7-10 dana, no za svakodnevno funkcioniranje želja je smanjiti što je moguće više navedeni period. Ukoliko ne reagiramo na vrijeme i stanje se „razmaše“, bez adekvatnog odmora i preparata, infekcija se širi i simptomi postaju izraženiji, a tada je i samo ozdravljenje prolongirano, a funkcioniranje dodatno otežano. Učestalim infekcijama osobito su sklone starije osobe, trudnice, djeca, osobe koje su često na terapiji antibioticima te osobe koje već imaju dijagnozu određene bolesti.

Foto: Specchiasol

Novi proizvod tvrke Specchiasol dolazi iz E.P.I.D.® linije čija je baza ekstrakt pročišćenog propolisa bez voska topivog u vodi, a koji je istovremeno standardiziran na 2,5% polifenola zaduženih za blagotvoran učinak propolisa. Influepid Plus specifičan je dodatak prehrani u obliku šumećih tableta, a primjenjuje se uslijed respiratornih tegoba specifičnih upravo za aktualni jesenski i zimski period godine. Obzirom da olakšava simptome i ubrzava oporavak, možemo ga nazvati i herojem u borbi sa zimskim tegobama. Kada se pojave prvi simptomi groznice, povišene tjelesne temperature, bolovi u mišićima i zglobovima ili uslijed učestalih respiratornih tegoba, Influepid Plus pri ruci brzo rješava Vaše probleme. Ono što ga čini izuzetno brzim i učinovitim su prisutnost šipka bogatog vitaminom C koji kao najpoznatiji prirodni antioksidans potpomaže normalnu funkciju imunološkog sustava i metabolizma energije, te spomenuti pročišćeni E.P.I.D.® propolis kao ekskluzivni patent nove generacije iz Specchiasola. Ekstrakt vražje kandže standardiziran na aktivne harpagozide prvenstveno se primjenjuje uslijed bolova i osjećaja umora i težine u kostima i zglobovima koji često prate simptome respiratornih tegoba. Neizostavni N-acetil cistein (tzv.NAC) u dozi od 600 mg u dvije šumeće tablete što predstvalja adekvatanu dnevnu dozu, razrijeđuje gusti mukozni sekret kojeg je potom lakše izbaciti iz organizma i tijelo se samim time učinkovitije rješava uzročnika problema. Novost u formulaciji proizvoda jest palmitoiletanolamid (PEA) koji pomaže prirodnom odgovoru našeg organizma na upalu i smanjenje boli.

Proizvode Specchiasol možete naći u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

Foto: 0

Tema: Promo sadržaj