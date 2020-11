Kata (97) je najstarija kumica na riječkoj tržnici: 'Maska nije problem, toplije mi je oko usta’

<p><em>(Fotografije priložene uz ovaj članak su iz 2017. godine)</em></p><p>O baki Kati (97) iz Rijeke, inače najstarijoj prodavačici na riječkoj tržnici već smo pisali. Istina, kad je bila koju godinu mlađa.</p><p>Ali evo je i danas, zdrava je, čila i vesela, doživjela je i pandemiju, a za <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/baka-kata-97-najstarija-je-prodavacica-na-rijeckoj-trznici-i-nema-problem-s-nosenjem-maske-bar-mi-je-toplije-oko-usta/" target="_blank">Novi list</a> kaže kako joj nije problem staviti masku i prodavati cvijeće nekoliko sati koliko je inače ispred prvog paviljona glavne tržnica u Rijeci.</p><p>- Triba se čuvat’, draga moja, nego što nego nosim masku - izjavila je baka Kata, objašnjavajući kako joj je oko ustiju toplije kada je stavi na lice. I ostale kumice nemaju problem s nošenjem maski.</p><h2>Najstarija kumica: Baka Kata već pola stoljeća hrani Riječane</h2><p>Pred ulazom u mliječni paviljon na glavnoj riječkoj tržnici već godinama je rezervirano mjesto za najstariju riječku “kumicu” - Katicu Rubelj (97), svima znanu kao baka Kata.</p><p>Nema tko je ne zna i ne pozdravi dok na svojem malom benčiću već pedeset godina svako jutro dobacuje šale i, ovisno o sezoni, prodaje grančice maslina, imele, proljetne pupoljke, ljubičice, domaće voće, povrće koje uzgaja i bere u svojem vrtu. Rodom iz Budaka kraj Benkovca, gdje je u mladosti čuvala stotinjak ovaca, ova vesela i šaljiva bakica pojašnjava kako je - vaik radila, bila vesela i pivala te nikad ni od koga ništa nije tražila.</p><p>- E, dite moje, ja sam na Kozali prodavala cviće kad ovdi niko nije znao što je to. Bilo je to prije pedeset godina. Nema što nemam u vrtu, trišnju, višnju, kruške, kaki, deset stabala smokvi, vinograd, masline, cviće koje ubrano traje deset dana. Imala san i breskvu, na njoj je sunce granjivalo i zalazilo, to su ti bile breskve, a ne ovo danas, to je bez okusa i mirisa. Dođi k meni pa ćeš past na gu’icu, kol’ko toga imam. Do lanjske sam godine sadila i krumpir, ne mogu više, imala sam ja i plastenike, al’ što ćeš, stisle godine. Znaš kako idem u vinograd - postavlja pitanje i na njega odmah odgovara: - Nosim stoličicu, pa kad se umorim, ja sjednem te tako kopam, zalivam i zapivan. Cili život radim na zemlji i sa zemljom i nije mi teško jer imam volju. Zemlja mi je sve dala, i novce i spokoj i zdravu hranu - objašnjava baka Kata tajnu svoje mladolikosti. Dodaje kako joj svaki dan započinje odlaskom autobusom na riječku placu gdje prvo popije kavu, a onda se “baca” na posao da bi popodne nastavila s radom u vrtu. U svemu joj pomaže najmlađi od pet sinova Ivan.</p><p>- Najstariji je Mile, pa Rade, ne, ne, onda ide Jure, pa Rade, pa Marko i Ivan, Ranko moj, srce moje, on je osta’ sa mnom - kaže, a na pitanje je li Ranko ili Ivan, odgovora da se zove Ivan, ali da ga od milja zove Ranko jer je “ćaća bio Ivan, pa muž Ivan, puno Ivana u familiji”.</p><p><br/> <br/> – Ne znam koliko je majki sretno sa sinovima, ali ovaj moj je anđeo, skuva mi, pere, sprema. Sretna sam s njime, isprati me ujutro na autobus i ja krenem - priča vesela i energična baka Kata dodajući da ima i kućne ljubimce - dvije žabe, koje se ljeti igraju vani, a zimi joj pod noge dođu u kuću.</p><p>Na pitanje do kada će na tržnicu, odgovara dok bude mogla, dok ostale prodavačice dobacuju kako se ne radi samo o najstarijoj bakici na placi, nego i duhom najmlađoj.</p><h2>Najmlađi sin ostao je s majkom</h2><p>Četiri starija sina ‘razasula’ su se po svijetu s obiteljima, a baka Kata redovito ih je obilazila. No sad joj, kaže, ne daju više da leti avionom, ali joj zato 12 unuka i 10 praunuka redovito dolazi u posjet.</p><h2>I danas sama uzgaja vrt</h2><p>Baka Kata voli dati djeci, koju zove i gura im voće u ruke te od milja viče: ‘Ajde, klipani, dođite, uzmite, i’te, to je bakino!’.</p>