GORE JE OD PROCJENA

Katastrofa na Marjanu: Oluja srušila i oštetila 4000 stabala

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Nakon razornih oluja koje su početkom srpnja poharale sjevernu stranu Marjana, tisuće stabala i dalje prijete sigurnosti građana. Otvorena je samo jedna plaža, a sanacija bi mogla trajati mjesecima

Nakon oluje koja je početkom srpnja poharala sjevernu stranu Marjana, Split još trpi posljedice. Građani traže povratak na šetnice i plaže, no veliki dijelovi parka ostaju zatvoreni zbog ozbiljne opasnosti. Prolaznicima još prijete tisuće slomljenih grana i izvaljenih borova još vise s visine, piše Slobodna Dalmacija.

Iako su komunalne službe odmah omogućile prolaz glavnom cestom i pristup Prvoj vodi, jedinoj plaži otvorenoj za javnost, ulazak u šumu i dalje je strogo zabranjen.

Foto: Tina Jokić/24sata

- Čim se maknete s asfalta, izlažete se opasnosti - upozorava Ante Kodžoman iz Park-šume Marjan.

Otvorena je i plaža za osobe s invaliditetom, s ograničenim pristupom sanitetskim vozilima, a autobusna linija broj 12 sada prometuje južnom stranom Marjana do Instituta. Na Prvoj vodi postavljeni su tuševi, špine, kabina i kemijski WC.

Stanje na Benama, gdje je šuma gotovo potpuno uništena, ostalo je nepromijenjeno od početnih intervencija. Napravljena je orto-foto snimka terena, slijedi procjena štete i javni natječaj za izvođača sanacije. Početak radova očekuje se krajem rujna.

Foto: Tina Jokić/24sata

Prema službenim podacima, oluja je srušila ili teško oštetila čak 3934 stabla. Obnova šume provodit će se prema važećim zakonima i Programu gospodarenja šumama Grada Splita.

