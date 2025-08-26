Nakon razornih oluja koje su početkom srpnja poharale sjevernu stranu Marjana, tisuće stabala i dalje prijete sigurnosti građana. Otvorena je samo jedna plaža, a sanacija bi mogla trajati mjesecima
Katastrofa na Marjanu: Oluja srušila i oštetila 4000 stabala
Nakon oluje koja je početkom srpnja poharala sjevernu stranu Marjana, Split još trpi posljedice. Građani traže povratak na šetnice i plaže, no veliki dijelovi parka ostaju zatvoreni zbog ozbiljne opasnosti. Prolaznicima još prijete tisuće slomljenih grana i izvaljenih borova još vise s visine, piše Slobodna Dalmacija.
Iako su komunalne službe odmah omogućile prolaz glavnom cestom i pristup Prvoj vodi, jedinoj plaži otvorenoj za javnost, ulazak u šumu i dalje je strogo zabranjen.
- Čim se maknete s asfalta, izlažete se opasnosti - upozorava Ante Kodžoman iz Park-šume Marjan.
Otvorena je i plaža za osobe s invaliditetom, s ograničenim pristupom sanitetskim vozilima, a autobusna linija broj 12 sada prometuje južnom stranom Marjana do Instituta. Na Prvoj vodi postavljeni su tuševi, špine, kabina i kemijski WC.
Stanje na Benama, gdje je šuma gotovo potpuno uništena, ostalo je nepromijenjeno od početnih intervencija. Napravljena je orto-foto snimka terena, slijedi procjena štete i javni natječaj za izvođača sanacije. Početak radova očekuje se krajem rujna.
Prema službenim podacima, oluja je srušila ili teško oštetila čak 3934 stabla. Obnova šume provodit će se prema važećim zakonima i Programu gospodarenja šumama Grada Splita.
