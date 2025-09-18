Obavijesti

SMRT I UNIŠTENJE PLUS+

Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

Nekada lijepi grad postao završna ofenziva Izraelaca. Mrtvo je na desetak tisuća ljudi, a Izraelci nimalo ne mare na prozivke i uvođenje sankcija

Gaza se pod izraelskim napadima pretvara u prah i pepeo, ljudi ginu dok pokušavaju pobjeći, smrt i uništenje su svuda. Skoro apokaliptične scene užasa šokiraju svijet dok UN glasno viče da čovječanstvo svjedoči genocidu. No nitko ne poduzima ništa, ubijanja i razaranja u Gazi su danonoćna.

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
Užas u SAD-u: Tri policajca su ubijena u pucnjavi, još dvoje ranjenih. Napadač je preminuo
PUCNJAVA U PENNSYLVANIJI

Policajci su navodno došli uručiti nalog kad je napadač zapucao. Dva policajca su u kritičnom stanju, potvrdili su iz bolnice

