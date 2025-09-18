Nekada lijepi grad postao završna ofenziva Izraelaca. Mrtvo je na desetak tisuća ljudi, a Izraelci nimalo ne mare na prozivke i uvođenje sankcija
SMRT I UNIŠTENJE PLUS+
Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...
Čitanje članka: 3 min
Gaza se pod izraelskim napadima pretvara u prah i pepeo, ljudi ginu dok pokušavaju pobjeći, smrt i uništenje su svuda. Skoro apokaliptične scene užasa šokiraju svijet dok UN glasno viče da čovječanstvo svjedoči genocidu. No nitko ne poduzima ništa, ubijanja i razaranja u Gazi su danonoćna.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku