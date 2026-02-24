Katastrofa u Brazilu: Najmanje 25 mrtvih, deseci nestalih

Broj poginulih u obilnim kišama koje su pogodile jugoistočnu brazilsku regiju Minas Gerais narastao je na najmanje 25, a za 43 ljudi i dalje se traga, objavile su lokalne vlasti u utorak.

Hitne službe potvrdile su 18 smrtnih slučajeva u gradu Juiz de Fori te sedam u Ubi, udaljenoj oko 110 kilometara.

Brazilski predsjednik Lula da Silva izrazio je sućut na platformi X.

„Usredotočeni smo na pružanje humanitarne pomoći, povratak temeljnih usluga, podršku izbjeglima i pomoć u obnovi”, napisao je.

U Juiz de Fori domove je moralo napustiti oko 440 ljudi nakon što su snažne kiše uzrokovale poplave i klizišta.

Gradska vijećnica tog grada rekla je da je ovo najkišovitija veljača u povijesti grada. Količina oborina dvostruko je veća od očekivane za taj mjesec.

Velik dio Brazila ulazi u vrhunac razdoblja kišne sezone u vrijeme kada ondje vlada ljeto, od prosinca do ožujka, a karakteriziraju ga vrlo česti i obilni pljuskovi, grmljavinske oluje, poplave i klizišta.