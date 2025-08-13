Katastrofa za Hrvatsku jest korupcija na vlasti pomiješana s desnim radikalizmom na ulici

Naravno, morali su spomenuti komuniste.

"Hrvatsku slobodu, demokraciju i međunarodno priznanje nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi, nego pobjedonosna ‘Oluja’ i demokratske snage Republike Hrvatske", poručile su veteranske udruge u svom jučerašnjem priopćenju u kojem su osudili ustaštvo, dizanje desnice i veličanje HOS-a na mimohodu u Kninu na uštrb službenih postrojbi u Domovinskom ratu.

Kad se već s debelim zakašnjenjem osuđuju ustaštvo i fašizam, mora se pronaći počasno mjesto za komunizam.

Kao da su komunističke horde marširale Kninom, Sinjem ili zagrebačkim Hipodromom. Kao da komunisti pokreću revoluciju za rušenje Ustava i ustavnog poretka, kao da komunisti prijete "preuzimanjem Hrvatske", kao da komunisti huškaju protiv onih koji "ne vole ili ne žele Hrvatsku", kao da komunisti pale srpske zastave na tribinama.

I kao da komunisti imaju neke veze, kako navode udruge, s "podizanjem desne ruke i veličanjem totalitarnih režima u čemu nema ništa ljudsko".

Plenković se sakrio

Ali lakše je progurati, a valjda i probaviti, osudu fašizma kad ga se stavi - pa makar na silu - u istu rečenicu s komunizmom.

Naročito za Andreja Plenkovića.

Jer premijer i njegova stranka nisu imali hrabrosti javno se suprotstaviti onome što se događa pod sloganom, egidom i parolom HOS-a, što se događa na tribinama stadiona, što se događa na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a onda i na ulicama, društvenim mrežama, Hrvatskom saboru...

Pa su pružile veteranskim udrugama mogućnost da obave tu formalnost umjesto njih.

Nakon što se uslikao s Thompsonom i oduševljeno pljeskao na taktove Thompsona, ujedno i taktove desničarskog marša na ustavni poredak, pa onda i na Plenkovićevu vlast, premijer se povukao u sigurnost Banskih dvora i prepustio braniteljskim udrugama i Dokumentacijskom centru nezahvalan zadatak da se obračunaju s ustaštvom.

Duboke podjele

Veteranske udruge osudile su mimohod navijača u Kninu bez državne zastave, uz isticanje HOS-a i umanjivanje uloge drugih postrojbi te naglasile kako "neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe može izazvati duboke društvene podjele i imati katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske".

Zvuči li ovo kao pretjerivanje?

Zar samo jedna marginalna postrojba i njezino navodno favoriziranje doista može izazvati "duboke društvene podjele i katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske"?

Ili je ipak riječ o nečemu mnogo ozbiljnijem? O trendu koji je izazvala upravo Plenkovićeva vlada s "dvostrukim konotacijama" kojima je dozvolila isticanje ustaških simbola u "komemorativne svrhe", što je dovelo do poplave crnila, ustaštva, dizanja ruku za ustaški pozdrav, što se sve pomiješalo s desničarskom kleronacionalističkom revolucijom koja je zahvatila Hrvatsku?

Kakve podjele?

Šteta što veterani, potpomognuti Antom Nazorom, nisu detaljnije objasnili kakve to duboke društvene podjele može izazvati isticanje HOS-ove zastave u Kninu. Podjele između koga? Ustaša i fantomskih komunista? Ustaša i Vlade koja je otvorila vrata ustašama? Ustaša i Plenkovića?

Ili između ustaša i fašista nasuprot ustavnim vrijednostima, demokraciji, ljudskim pravima, slobodama i ostatku hrvatskog društva?

Plenković je napokon shvatio da su njegove dvostruke konotacije, brižno posijane prije osam godina, godinama zalijevane prkosnim odbijanjem da se ZDS uvrsti u Kazneni zakon, te zapečaćene koalicijom s Domovinskim pokretom, uz ritualno podilaženje klerikalnoj desnici, nanijele političku štetu njegovoj Vladi u očima Europe, ali i potencijalno uzdrmale političku poziciju u HDZ-u i u Vladi.

Plenković i ustaše

Plenković je legalizirao HOS-ove simbole i legitimizirao ustaštvo u kontekstu Domovinskog rata. On je dozvolio, a potom i mirno gledao, kako ustaše preuzimaju Domovinski rat, a preko njega - putem navijačkih skupina, pjevača, saborskih zastupnika, političkih i drugih sponzora - žele preuzeti i Hrvatsku.

Veterani i braniteljske udruge pritom su pazile da se proteklih godina ne oglašavaju o političkoj korupciji koja je izjedala Hrvatsku, ignorirajući činjenicu da upravo ta korupcija ima "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske".

Ali eto, obračunali su se s ustašama - i komunistima.

Jer, na taj način nisu željeli spaliti baš sve mostove s radikalnom desnicom i ostavili joj dovoljno prostora da svoje proustaško djelovanje i kleronacionalističku revoluciju opravdava "borbom protiv komunista".

Prava katastrofa

Veteranske udruge su u pravu: Hrvatska je doista izložena "dubokim društvenim podjelama" koje mogu imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske". Ali one su dublje od jedne zastave HOS-a u navijačkom mimohodu. One su dublje od samog isticanja ustaštva. Dublje od ustaških simbola.

Ne samo da je u današnjoj Hrvatskoj sve izraženija podjela između dijela društva koji zastupa i zagovara ustavne, europske, demokratske vrijednosti i grupacije klerikalnih nacionalista koji se s tim vrijednostima kroz sve aspekte društva žele obračunati, već je i izložena dvostrukoj prijetnji: političkoj korupciji na vlasti kombiniranoj s desničarskim radikalizmom na ulici.

A to je eksplozivna mještavina koja bi doista mogla imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske".