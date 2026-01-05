Obavijesti

Katastrofalna obnova kraj Gline: 'Čim padne malo kiše, septička nam prijeti poplavom'

Piše Helena Tkalčević,
Katastrofalna obnova kraj Gline: 'Čim padne malo kiše, septička nam prijeti poplavom'

Bračni par Grubić ostao je u potresu 2020. godine bez kuće i svega. Država im je sagradila novu u listopadu 2023., ali ne mogu živjeti u njoj

To je ta čuvena septička, nakon svake kiše ispumpavam pet-šest sati. Nije napravljeno kako treba. To kao da lijevate kantom kad pada kiša, opisuje nam Milorad Grubić (73) iz Majskih Poljana kraj Gline dok uz pomoć štapa obilazi septičku jamu na koju je spojena njihova nova kuća. Stara kuća srušila se u potresu, magnitude 6,2 po Richteru, koji je 29. prosinca 2020. pogodio Petrinju, Glinu, Sisak i okolicu. Novu su im kuću sagradili u okviru obnove, a Grubići su je preuzeli prije dvije godine. Od početka je bilo problema.

