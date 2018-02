Kazao je njenom mužu: 'Došao sam ti uzeti ženu' i to je učinio

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Maria Callas bila je svjetska zvijezda, jedinstvenog glasa i karizme, a njezin dragi, mali i neugledni grčki tajkun Aristotel Onassis. Ljubovali su skoro 20 godina, a on joj je na kraju slomio srce oženivši Jackie Kennedy. Kad je oženio udovicu ubijenog predsjednika Johna Kennedyja ona je to saznala od prijatelja i iz novina. Bila je neutješna jer on je bio jedini muškarac kojeg je u životu, usprkos njihovom odnosu punom suza, prepreka i dramatičnih padova, istinski voljela.

Ona je bila glamurozna, slavna, uspješna, voljena, elegantna, nedodirljiva. No sva slava, bogatstvo i divljenje cijelog svijeta nije joj uspjelo zadržati njega - voljenog Aristotela, jedino što je htjela. Njihova ljubav je bila burna i intrigantna, oboje su se razveli kako bi mogli biti zajedno, ali je Aristotel nije htio oženiti. A ona se godinama nadala da hoće..

'Koliko hoćeš za Mariju?'

Ljubav se rodila na krstarenju na njegovoj jahti "Christina" gdje je tri tjedna u svom mogućem obilju uživala tadašnja svjetska elita. Maria je tada bila u braku sa 30 godina starijim menadžerom Giovannijem Batistom Meneghinijem, a Aristotel s bogatom nasljednicom Atenom Livanos. Odmah se javila magnetska privlačnost unatoč tome što je njezin suprug tada bio na jahti. Aristotel je bio opčinjen opernom divom i odmah ju je želio samo za sebe. Ona je odmah nakon krstarenja zatražila razvod braka. Njezin suprug naprosto je poludio. Optužio je Onassisa da je on kriv za sve, a on ga je mrtav-hladan upitao.

“Koliko hoćete za Mariju? Pet ili deset milijuna?”. Imućni brodovlasnik ispunjavao je svojoj novoj ljubavi doslovno svaku želju, a jedne se noći samo pojavio ispred Marijine kuće i kazao njenom mužu: "Došao sam ti uzeti ženu!"

If the last act is not superior to all the rest, well, you might as well not sing it. #MariaCallas pic.twitter.com/lSvptAFs6P — Maria Callas (@MmeCallas) December 14, 2017

Uskoro su oboje okončali svoje brakove, a njihova veza postala je prva 'poslastica' za tabloide koji i prije nisu štedjeli Mariju nazivajući je "razuzdanom".

Nju pak nije ju zabrinjavala ni ta loša reputacija u javnosti, ni teškoće u pjevanju, koje su se javile uslijed naglog mršavljenja i slabljenja dijafragme. To ju je samo potaknulo da se povuče sa scene, daleko prije vremena. Jedino što je željela je biti “žena koja voli”. Svu pažnju i energiju usmjerila je na Aristotela. Jedno vrijeme zaista su se i voljeli beskrajno, Ona ga je pratila na putovanjima širom svijeta, uživala je u njegovim skupocjenim darovima, pažnji i njegovom fasciniranošću njom..

Toplo-hladne igrice

No uskoro je njihova veza postala patološka. Bio je to svojevrsni sado-mazo odnos jer je ona bila ovisna o njegovom dodiru i riječima, a on je znao biti neosjetljiv i krajnje brutalan. Postao je surov, počeo je ponižavati u društvu govoreći da je ona samo “glupa, predebela dama s velikim nosom”. Znao je nestajati na neko vrijeme. Ne bi se uopće javljao, a ona bi danima sjedila pokraj telefona. Kad bi se napokon vratio, onda bi je uz velike geste i lijepe riječi opet vrlo brzo udobrovoljio. Bespogovorno i potpuno ga je voljela i živjela za njega.

Foto: WIkipedia

Jednom prilikom javno ju je osramotio riječima da je “dobra samo za krevet”. Kad je napokon pristao da se vjenčaju ona je sva presretna to kazala novinarima. A on nakon toga samo rekao kako su to njezine "dječje šale i fantazije".

Vjeran joj nije bio, a kap koja je prelila čašu je bila kad joj je rekao da ne mogu krstariti jahtom tog ljeta jer ima specijalnog gosta. To je bila Jackie Kennedy. Maria ga je napokon ostavila. On to nije ozbiljno shvatio. Rekao joj je da će se vidjeti ponovo. I zaista, to nije bio kaj njihove veze.

Uskoro se Aristotel oženio sa Jackie koja se udala za njega samo zbog njegovog bogatstva i moći. Navodno je on to napravio kako bi pridobio utjecaj u Americi i vrlo brzo je strašno zažalio zbog odluke.

Neki zapisi govore da je čak želio otkazati vjenčanje, ali Jackie to nije dopustila. Po strogim grčkim zakonima i nije mogao to tek tako napraviti. Prepreka je bila nedostatak “valjanog razloga”.

Voljela ga do zadnjeg daha

To je bio najtragičniji period života slavne grčke dive koja je tada izjavila “Prvo sam izgubila glas, zatim figuru, i na kraju Onassisa”. Kad je čula za vjenčanje svog dragog najprije je pomišljala na samoubojstvo. Pila je velike količine lijekova i sredstava za smirenje. Dugo joj je trebalo da se trgne i vrati životu

No Aristotelu je ipak njegova crna Grkinja silno nedostajala. Opet je priželjkivao njezinu istinsku i čvrstu ljubav, njezin topli zagrljaj. Nesretan u braku sa Jackie opet ju je počeo osvajati. Slao je darove, vršio pritisak, bio silno uporan. A kako njezina ljubav prema njemu nikad nije ugasnula ona ga je primila natrag. No i dalje su se svađali i prekidali jer on je sad bio nečiji suprug i nije više mogao biti samo njen. No on nije krio da su opet zajedno. Često je dolazio u njezin pariški stan i svi su znali da su opet zajedno. Čak je ostalo zabilježeno da je u glasovitom klubu “Maxim” uzviknuo: “Kako je dobro opet osjetiti Marijine kukove, kostiju sam sit kod kuće”.

Foto: KEYSTONE Pictures USA

'Jedina istinska supruga'

Posljednjih godina života Onassis nije bio sretan čovjek. Dogodile su mu se velike tragedije. Poginuo mu je sin jedinac, razbolio se, bivša supruga je izvršila samoubojstvo, imao je dosta poslovnih krahova, ali Maria je i dalje bila tu..

Svoju voljenu ljubavnicu zvao je i da bude uz njega u posljednjim trenucima. Nazivao je svojom “jedinom istinskom suprugom”. Bila je uz njegov bolesnički krevet kad joj je navodno rekao “Volio sam te, ne uvijek valjano, ali volio sam te koliko sam mogao”. Aristotel je u bolnicu te 1975. kad je preminuo ponio sa sobom ponio posljednji crveni Hermes pokrivač, posljednji Marijin dar. Dvije godine kasnije, na današnji dan, umrla je i Maria.





